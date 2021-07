Summer Nostos Festival: Έρχεται τον Αύγουστο με πληθώρα εκδηλώσεων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με δύο μήνες καθυστέρηση αλλά διά ζώσης αυτή τη φορά θα διεξαχθεί τo. Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή τουθα διεξαχθεί στο ΚΠΙΣΝκαι θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Τετάρτη 25 Αυγούστου, 18:30-20:00Στις 25 Αυγούστου, οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ, που υλοποιούνται με την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development), και το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, θα πραγματοποιήσουν, στο πλαίσιο του SNF Nostos, μια ανοιχτή συζήτηση για τη Συμβίωση μεταξύ Ανθρωπότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης.Με τη συμβολή των ειδικών και καθοδηγούμενοι από τις ερωτήσεις του κοινού, οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ θα εξετάσουν τα ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση ανεπτυγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή και τον αντίκτυπο που έχουν για το μέλλον της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει επίσης και έναν απευθείας διάλογο με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας τροφή για σκέψη και δημιουργώντας το πεδίο για περαιτέρω ανάλυση ενώ θα ολοκληρωθεί με τις ερωτήσεις των νέων που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του live.Τη συζήτηση θα συντονίσουν η εκτελεστική διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και δημοσιογράφος Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, και η διευθύντρια του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Hahrie Han.Εγγραφείτε Σήμερα για τους Διαλόγους του ΙΣΝ.Τετάρτη 25 Αυγούστου, Ώρα εκκίνησης 20:30Είναι ίσως μια από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις του SNF Nostos! Στις 25 Αυγούστου, ο αγώνας δρόμου SNF Nostos Run επιστρέφει δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν τον αθλητισμό και την άσκηση να τρέξουν και πάλι παρέα και να ξυπνήσουν το μουδιασμένο από την καραντίνα σώμα τους. Ο βραδινός αγώνας δρόμου περιλαμβάνει διαδρομές των 6 και των 10 χιλιομέτρων, καθώς και διαδρομή 1 χιλιομέτρου για αθλητές των Special Olympics. Η εκκίνηση δίνεται κατά τη δύση του ηλίου με αφετηρία το κέντρο της Αθήνας, και τερματισμό στο ΚΠΙΣΝ.Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας «Sports Excellence» της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.Οι εγγραφές για το SNF Nostos Run θα ανοίξουν σύντομα.Πέμπτη 26 – Παρασκευή 27 Αυγούστου, 09:00 – 20:30Σάββατο 28 Αυγούστου, 10:00-12:30Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα ενθαρρύνει το ανθρώπινο πνεύμα, αντί να το μειώσει; Πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να οικοδομήσουμε έναν πιο υγιή, πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο κόσμο; Μπορούμε να περιορίσουμε τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, και να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της θα διαμοιραστούν ευρέως και εξίσου; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας και όχι απλώς να τους ενισχύσουμε;Aπό τις 26 ως τις 28 Αυγούστου, το SNF Nostos Conference 2021, με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη» θα εξερευνήσει, όχι μόνο τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, αλλά και τις ιδέες, τις αρχές και τα ερωτήματα που θα διαμορφώσουν το πώς θα το κάνουν.Οι ομιλητές του SNF Nostos Conference περιλαμβάνουν τους: Blaise Aguera y Arcas, σχεδιαστή λογισμικού της Google AI, Refik Anadol, media artist, Yoshua Bengio, ιδρυτή του Quebec Institute of Artificial Intelligence και πρωτοπόρο στον τομέα του deep learning, Stephen Cave, διευθυντή του Leverhulme Centre for the Future of Intelligence στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Sougwen Chung, καλλιτέχνη, Ted Chiang, συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, Lucas Joppa, διευθυντή περιβάλλοντος της Microsoft, Garry Kasparov, πρώην πρωταθλητή στο σκάκι, συγγραφέα και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Tenzin Priyadarshi, πρόεδρο του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values στο MIT, Κevin Rudd, πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας και πρόεδρο του Asia Society Policy Institute, Liam Young, συνιδρυτή του think tank Tomorrows Thoughts Today, Xiaowei Wang, creative director του Logic Magazine, και άλλους.Εγγραφείτε Σήμερα για το 2021 SNF Nostos Conference.Τετάρτη 25 – Κυριακή 29 Αυγούστου, 10:00 -01:00Φέτος,ανεβαίνουν στις σκηνές του SNF Nostos για να σας παρασύρουν. Αφεθείτε στους afrobeat ρυθμούς του Νιγηριανού superstar(29.08), απολαύστε το οπτικοακουστικό σόου του art-pop συνόλου25.08), χορέψτε με τα εκρηκτικά DJ sets του φεστιβάλ(25, 27, 29.08) και τη δυναμική DJ συνεργασία του(28.08) των(The Clash) και Dan Donovan (Big Audio Dynamite, Dreadzone). Τραγουδήστε με το αγαπημένο συγκρότημα(26.08), νιώστε τη συγκίνηση από τη ζεστή και μεστή ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου (28.08), γοητευτείτε από τον Έλληνα καλλιτέχνη-φαινόμενο(27.08) και την ατμοσφαιρική φωνή της(29.08) και ταξιδέψτε στα underground τζαζ κλαμπ της Νέας Ορλεάνης με την(27.08). Παρακολουθήστε τον Νίκο Λαάρη (29.08) να ερμηνεύει μέρος των σπουδών για πιάνο του Αμερικανού συνθέτη Philip Glass και σαγηνευτείτε από το πρωτοποριακό ηχητικό τοπίο που θα δημιουργήσουν επί σκηνής οι Ergon Ensemble (28.08) με την ιρανοβρετανίδα πειραματική συνθέτρια Shiva Feshareki.Στον τομέα των παραστατικών τεχνών, o πολυμήχανος δημιουργός από τη Νότια Αφρική William Kentridge (25, 26.08) ξεδιπλώνει την τέχνη του με την παράσταση Sibyl, και μας παρουσιάζει τον κόσμο στον οποίο μας είχε ξεναγήσει διαδικτυακά από το στούντιό του το περσινό καλοκαίρι.Παραστάσεις και ταινίες που πραγματεύονται τη θεματική Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη, πλαισιώνουν το πρόγραμμα: Η αμερικανίδα χορογράφος Beth Corning (27.08) παρουσιάζει την υπέροχη χοροθεατρική παράσταση Just Human, ανάθεση του SNF Nostos. H αριστουργηματική ταινία του Φριτς Λανγκ Metropolis θα παρουσιαστεί με συνοδεία ζωντανής μουσικής από την The Anvil Orchestra (28.08). Μια σειρά κινηματογραφικών ταινιών με θέμα την Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη θα ταξιδέψει τους επισκέπτες σε κόσμους περιπετειώδεις, δυστοπικούς αλλά και ανθρώπινους (όλες τις ημέρες). Δημοφιλείς ξένοι και Έλληνες ηθοποιοί, όπως η Τaylor Schilling, ο David Strathairn και η Κατερίνα Λέχου, θα ζωντανέψουν με την ερμηνεία τους συναρπαστικές λογοτεχνικές ιστορίες στις αναγνώσεις A.I. in Fiction (25.08), αναδεικνύοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.Επίσης, νέοι καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) της ARTWORKS θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα παραστάσεων χορού και κινηματογραφικών προβολών ταινιών μικρού μήκους (όλες τις ημέρες).Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσιάζει επίσης ένα σύνολο διαδραστικών εγκαταστάσεων παρουσιάζοντας στο κοινό του SNF Nostos τις πιο προηγμένες τάσεις από τον χώρο των εικαστικών με εκθέσεις και εγκαταστάσεις που προκαλούν θαυμασμό, γεννούν συναισθήματα, διεγείρουν τη σκέψη και φέρνουν κοντά την τεχνολογία με τον άνθρωπο. H Annie Dorsen με το Hello Hi There σκηνοθετεί μια παράσταση με ηθοποιούς δύο Macbook και η βραβευμένη καλλιτέχνιδα Ellen Reid μεταμορφώνει με το Soundwalk το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα ηχητικό τοπίο για μια μοναδική συμμετοχική εμπειρία. Η εγκατάσταση The Changing Room της Lauren Lee McCarthy ανακινεί προβληματισμούς σε σχέση με τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και τις κοινωνικές τεχνολογίες, ενώ η εγκατάσταση Masked Reality του Ινδού καλλιτέχνη Harshit Agrawal χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξερευνήσει πρόσωπα, παραδόσεις, τα φύλα και την ταυτότητα, σε μια εποχή που όλα μετασχηματίζονται εξαιτίας της τεχνολογίας. Η Angelica Dass με τη φωτογραφική έκθεση Humanae διερωτάται τι σημαίνει το χρώμα του δέρματος, ο Viktor Koen επιμελείται το SVA Poster Project με αφίσες που δημιούργησαν φοιτητές του School of Visual Arts της Νέας Υόρκης αντλώντας έμπνευση από τη θεματική του SNF Nostos, και το Futurescape London, σε συνεργασία με το Chatham House, καλεί το κοινό σε μια τρισδιάσταση περιήγηση στο Piccadilly Circus του Δυτικού Λονδίνου δίνοντας το έναυσμα στους συμετέχοντες να φανταστούν το μέλλον των πόλεων μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει.*Όλες τις ημέρες από τις 10:00 έως τις 00:00.Φυσικά και φέτος, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από το πρόγραμμα οι εκδηλώσεις για παιδιά και οικογένειες. Το Circus Abyssinia ταξιδεύει από την Αιθιοπία στην Αθήνα και παρουσιάζει τα έργα Ethiopian Dreams (26, 27.08) και Tulu (28, 29.08) δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει τον πλούσιο πολιτισμό της βορειοανατολικής Αφρικής και την πανανθρώπινη δύναμη της θέλησης. Οι εκρηκτικοί Chipolatas χαρίζουν στους θεατές μια υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία που συνδυάζει τη σύγχρονη κίνηση, τη μουσική και την κωμωδία (όλες τις ημέρες). Όπως κάθε χρόνο, το SNF Nostos σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος» σας προσκαλεί σε ένα πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων με περιπετειώδη παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, capoeira, ξιφασκία, badminton, χειροσφαίριση, ping-pong, χορό, μια ειδική ημέρα γνωριμίας με τα Special Olympics, και πάρα πολλά άλλα!Στο πλαίσιο της θεματικής Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη, το SNF Nostos παρουσιάζει μια σειρά εκδηλώσεων και παιχνιδιών υπό το πρίσμα της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης προτείνοντας το πρώτο SNF Nostos Hackathon! Λάβετε μέρος σε δύο διαφορετικές Hackathon δράσεις, κάντε μια πρώτη γνωριμία με τη γλώσσα προγραμματισμού και τον κώδικα, και επαναπροσδιορίστε τη σχέση σας με τον τεχνολογικό και ψηφιακό κόσμο βρίσκοντας λύσεις σε γρίφους, πρακτικές ασκήσεις, ατομικές αποστολές και ομαδικές εργασίες. Παίξτε επίσης το διαδραστικό παιχνίδι-πρόκληση Minecraft Challenge και κατασκευάστε με τον δικό σας τρόπο το KΠΙΣΝ και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος! Οι δράσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με την Microsoft.