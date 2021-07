Το ελληνικό σινεμά πάει Κάννες

Mε ενωμένες τις δυνάμεις της ταξιδεύει φέτος στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών η Ελλάδα. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) συντονίζουν τη δράση τους στο Εθνικό Περίπτερο, που θα λειτουργήσει στο Φεστιβάλ από 6 έως 17 Ιουλίου 2021. Η κοινή τους παρουσία, απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων για δυναμική εθνική εκπροσώπηση σε σημαντικά διεθνή Φεστιβάλ και Αγορές, αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας αναφορικά με την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.



Για την παρουσίαση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας, το ΕΚΚ, παραδοσιακά, όπως εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, θα υποστηρίξει τις ταινίες και τα κινηματογραφικά σχέδια των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών που συμμετέχουν στα προγράμματα και στην Αγορά του Φεστιβάλ. Παράλληλα θα προβάλλει στους επισκέπτες του Εθνικού Περιπτέρου όλη την πρόσφατη ελληνική παραγωγή. Το ΕΚΚ επίσης θα παρουσιάσει το νέο πρόγραμμά του Location Scouting Support Program, που αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση αλλοδαπών παραγωγών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στη χώρα μας.



Το ΕΚΟΜΕ, αξιοποιώντας τα δυναμικά κίνητρα προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών, θα απευθυνθεί στους επαγγελματίες της Αγοράς για να προβάλλει τη λειτουργία τους. Το Cash Rebate 40% και το Tax Relief 30% ήδη καταγράφουν θεαματικά αποτελέσματα καθώς έχουν προσελκύσει μεγάλες ξένες παραγωγές στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν στηρίξει την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα, που σημειώνει διαρκή άνθιση.



Η ελληνική ταινία στις Κάννες



Η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα της 74ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, αλλά και στην Αγορά του επιβεβαιώνει τρία πράγματα: Τους σταθερούς δεσμούς που έχει δημιουργήσει η ελληνική ταινία μικρού μήκους με αυτό κατά τα τελευταία χρόνια - η ταινία «Brutalia, εργάσιμες μέρες» του Μανώλη Μαυρή θα προβληθεί στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Εβδομάδας Κριτικής -, την αποδοχή των νέων Ελλήνων δημιουργών και τη συμμετοχή τους σε σημαντικές δράσεις της Αγοράς του φεστιβάλ -στο L’ Atelier της Cinefondation επιλέχτηκε για να παρουσιαστεί το «Cora», κινηματογραφικό σχέδιο της πρώτης μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας της Εύης Καλογηροπούλου, ενώ στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes» θα παρουσιαστούν έξι ελληνικά works in progress – και την ενδυναμωμένη θέση των Ελλήνων παραγωγών σε διεθνείς συμπαραγωγές ταινιών που θα προβληθούν στο φεστιβάλ δεδομένου ότι στην ταινία «Bill Murray’s party: New Worlds, the cradle of a civilization» συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Neda Film, ενώ στην ταινία «Feathers» η επίσης ελληνική Heretic.



Η Ελλάδα ως ιδανικός προορισμός διεθνών παραγωγών και η δυναμική της εξωστρέφειας



Η κοινή παρουσία του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ στο Εθνικό Περίπτερο, ενδυναμώνουν την εικόνα της Ελλάδας στους ξένους επαγγελματίες ως αξιόπιστου προορισμού για την πραγματοποίηση γυρισμάτων, προβάλλοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του φιλικού περιβάλλοντος που προσφέρει. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πακέτου είναι τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, η τεχνογνωσία και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο στη φάση της αναζήτησης χώρων, όσο και στη φάση της διευκόλυνσης και υποστήριξης των παραγωγών, οι υπάρχουσες υποδομές και την προοπτική δημιουργίας νέων καθώς και η ποιότητα και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής κινηματογραφίας.



Το Εθνικό Περίπτερο και η ενιαία παρουσία της Ελλάδος φέτος στις Κάννες αποτελούν ένα θετικό βήμα, σε μια κομβική στιγμή για την ανάπτυξη της κινηματογραφίας και ευρύτερα του οπτικοακουστικού τομέα στη χώρα μας: η ελληνική ταινία με τις διακρίσεις και την αποδοχή της στον διεθνή χώρο έχει εδραιωθεί ως σημαντικό εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν, ενώ παράλληλα η δυναμική του κύματος των ξένων παραγωγών προς στην Ελλάδα ενισχύει καθημερινά τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας αναφερόμενος στο Εθνικό Περίπτερο και στον συντονισμό της δράσης των δύο φορέων δήλωσε: «Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα πλέον αναπτύσσει συντονισμένη στρατηγική για τη διεθνή παρουσία της στις μεγάλες φεστιβαλικές διοργανώσεις και Αγορές. Η πλούσια παράδοση και εμπειρία του ΕΚΚ στη διεθνή προβολή και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου και των δημιουργών του αξιοποιείται πλέον πιο αποτελεσματικά χάρη στη δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη τα τελευταία χρόνια με τις συμπαραγωγές ελληνικών ταινιών, αλλά και μέσω της προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών».



Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ Πάνος Κουάνης, αναφερόμενος στην κοινή παρουσία του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών, υπογράμμισε: «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και την προώθηση της ελληνικής δημιουργικής κοινότητας στο διεθνές γίγνεσθαι. Η διοργάνωση του Φεστιβάλ φέτος, που επιτρέπει τη φυσική παρουσία, δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε δυναμικά το ελληνικό σινεμά στις ξένες αγορές και η κοινή μας παρουσία επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας επάξια θεωρείται πολλά υποσχόμενη στον τομέα της οπτικοακουστικής δημιουργίας».

