Ένας Ιούλιος γεμάτος μουσική στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το πλούσιο συναυλιακό καλοκαίρι στοσυνεχίζεται δυναμικά και τον Ιούλιο με τηParklife. Στα Πανοραμικά Σκαλιά ο κόσμος της τζαζ, της ηλεκτρονικής, της φολκ και της ποπ μουσικής ενώνονται σε ένα πολύχρωμο παζλ γεμάτο εικόνες κάτω από τον αττικό ουρανό.Ο μήνας ξεκινά με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην Αρλέτα (01/07) και ακολουθεί μία συναυλία των(15/07). Δύο double bills με εγχώρια εναλλακτικά σχήματα, Τα Παιδιά της Παλαιότητας και το Παιδί Τραύμα (22/07) και η Sophie Lies και η Danai Nielsen (29/07) συμπληρώνουν το soundtrack του καλοκαιριού.Όλες οι συναυλίες της σειράς Parklife πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)., μια ομάδα εκλεκτών καλλιτεχνών υποδέχεται το κοινό του ΚΠΙΣΝ με «Τσάι Γιασεμιού». Η μουσική νοσταλγία συναντά τη σύγχρονη ματιά σε ένα μουσικό αφιέρωμα στην Αρλέτα, με επιλογές από δικά της τραγούδια αλλά και τραγούδια αγαπημένων της συνθετών, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Σπανός και ο Λάκης Παπαδόπουλος.Ο επί δεκαετίες στενός φίλος και συνεργάτης της Αρλέτας Βασίλης Ρακόπουλος, η Μελίνα Τανάγρη, η Νανά Μπινοπούλου, καθώς και οι μουσικοί Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και Πέτρος Κούρτης, προσεγγίζουν με αυτοσχεδιαστική διάθεση τραγούδια όπως το «Μια φορά θυμάμαι», τη «Σερενάτα», το «Λύκο» και το «Χάρτινο το φεγγαράκι», τιμώντας τη μνήμη μιας σημαντικής τραγουδίστριας.Όπως δηλώνει ο Βασίλης Ρακόπουλος, «παρά τις αρχικές μας επιφυλάξεις για τα αφιερώματα και τους διθυράμβους σε καλλιτέχνες που έφυγαν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά για να καλύψουμε την δική μας εσωτερική ανάγκη συνύπαρξης και επικοινωνίας, αποδίδοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής στην αγαπημένη μας φίλη».Γεννημένος στην Αθήνα, ο Βασίλης Ρακόπουλος σπούδασε μουσική στο Swiss Jazz School (Hochschule der Künste Bern), απ’ όπου αποφοίτησε με δίπλωμα τζαζ κιθάρας, έχοντας σαν δεύτερο όργανο την τρομπέτα. Πέρα από την ενεργό συμμετοχή του στο σχηματισμό της πρωτοεμφανιζόμενης ελληνικής τζαζ σκηνής, έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Μαμαγκάκης, Σαββόπουλος, Πλέσσας κ.α.).Έπειτα από σπουδές πάνω στην Ιστορία της Τέχνης και το Θέατρο, η Μελίνα Τανάγρη πήρε το βάπτισμα του πυρός στο ελληνικό τραγούδι δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο, στην παράσταση «Αχαρνής» (1976-1977). Λίγο αργότερα καθιερώθηκε και ως τραγουδοποιός, μέσα από σημαντικούς δίσκους όπως Όλα Μπερδεύονται Γλυκά, Βυζάκια Έξω Λοιπόν, Mελίνα Απ’ το Μέλι κ.α.Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η Νανά Μπινοπούλου ξεκίνησε να τραγουδάει από πολύ μικρή ηλικία. Η μέχρι τώρα πορεία της έχει σφραγιστεί από συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιάννης Σπανός κ.α.Ο τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, με σπουδές τζαζ τρομπέτας στο κονσερβατόριο του Άμστερνταμ (Bachelor of Arts) και στη Βασιλική Ακαδημία των Βρυξελλών (Master of Arts), σήμερα θεωρείται ένας από τους πλέον αξιόλογους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού τζαζ ήχου.Έχοντας σπουδάσει κλασικά κρουστά στο Βerklee College of Music, ο Πέτρος Κούρτης δραστηριοποιείται στη μουσική από τη δεκαετία του 1990. Σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τον Γιώργο Κουμεντάκη στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.Συντελεστές:Βασίλης Ρακόπουλος, κιθάραΜελίνα Τανάγρη, φωνήΝάνα Μπινοπούλου, φωνήΑνδρέας Πολυζωγόπουλος, τρομπέταΠέτρος Κούρτης, κρουστά, τη σκυτάλη παίρνουν οι Human Touch το δημοφιλές συγκρότημα του David Lynch, του Σταύρου Λάντσια και του Γιώτη Κιουρτσόγλου.Με μια μακρόχρονη πορεία που ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι Human Touch θεωρούνται σήμερα ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της μουσικής, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων που έχει σαν αφετηρία την τζαζ χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτήν. Μέσα από την ποικιλία των οργάνων που παίζει ο κάθε μουσικός, η μουσική τους συμπαρασύρει τον ακροατή γεμίζοντάς τον εικόνες και συναισθήματα.Οι Human Touch έχουν παίξει σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας, ενώ διαθέτουν ένα ενθουσιώδες κοινό και στην Ευρώπη. Τρεις από τους κορυφαίους μουσικούς της γενιάς τους, σε δισκογραφικό αλλά και συναυλιακό επίπεδο, δίνουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε τους live εμφάνιση, με ελευθερία, αυθορμητισμό και προσωπικότητα.Συντελεστές:David Lynch, τενόρο & σοπράνο σαξόφωνο, φωνή, φλάουτο, πίκολο φλάουτο, φλογέρα, κρουστάΓιώτης Κιουρτσόγλου, ηλεκτρικό μπάσο, (άταστο & ένταστο), φωνή, cajonΣταύρος Λάντσιας, πιάνο-πλήκτρα, τύμπανα, κλασσική κιθάρα, μελόντικα, Τα Παιδιά της Παλαιότητας και το Παιδί Τραύμα ενώνουν τις τελείες ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Αθήνα με ποίηση, αστικό ρομαντισμό αλλά και ροκ εξάρσεις. Τα δυο σχήματα ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή για να μοιραστούν με το κοινό τραγούδια εύθραυστης φύσης και προσωπικής αλήθειας.Επιστρέφοντας στις ζωντανές εμφανίσεις με 8μελές σχήμα επί σκηνής, τα Παιδιά της Παλαιότητας παρουσιάζουν το πρόσφατο άλμπουμ τους Ενθύμιον Νεανικών Συντροφιών, ακροβατώντας, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, «στη λεπτή γραμμή μεταξύ υποκουλτούρας και συγκινησιακής έξαρσης». Λίγο νωρίτερα, το Παιδί Τραύμα πλαισιώνεται από τέσσερις μουσικούς για να ζωντανέψει ήχους και ρυθμούς από το άλμπουμ Θα Καταστρέψω τον Κόσμο, δίπλα σε παλιότερα αγαπημένα κομμάτια όπως το «Σαν Ιχθύς».Με κύρια βάση την Κέρκυρα, Τα Παιδιά της Παλαιότητας ξεκίνησαν τη δράση τους το καλοκαίρι του 2013, αποτελώντας τη μετεξέλιξη του δημοφιλούς συγκροτήματος Κόρε Ύδρο. Το 2014 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο 12 Τραγούδια από τις Κατακόμβες, ενώ ακολούθησαν το Consortium in Amato (2015) και το Ενθύμιον Νεανικών Συντροφιών (2020), που θεωρείται από αρκετούς η καλύτερη δουλειά τους μέχρι σήμερα. Οι σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις τους χαρακτηρίζονται από ανατρεπτική διάθεση, πάντα με επίκεντρο τον ιδιοσυγκρασιακό frontman Π.Ε. Δημητριάδη.Το Παιδί Τραύμα γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Θεωρείται εκπρόσωπος του σύγχρονου αστικού τραγουδιού, ενώ η πραγματική του ταυτότητα παραμένει μυστική. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 2018 με το άλμπουμ Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις. Δύο χρόνια μετά, ακολούθησε το Θα Καταστρέψω τον Κόσμο, το οποίο βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός παρανοϊκού εγκληματία που συνελήφθη στα μέσα της δεκαετίας του 1990.η Sophie Lies και η Danai Nielsen, δύο εκπρόσωποι της νέας γενιάς τραγουδοποιών, παρουσιάζουν στα Πανοραμικά Σκαλιά καινούργια και παλιά κομμάτια, με διάθεση για πειραματισμό και επικοινωνία. Λίγο μετά την κυκλοφορία του “Recycled Feelings (club remix)”, η Danai Nielsen καταθέτει το dream pop όραμά της δημιουργώντας μουσικούς διαλόγους ανάμεσα στο θηλυκό και το αρσενικό alter ego της. Την ίδια στιγμή, η Sophie Lies περπατάει το μακρύ δρόμο της ενηλικίωσης με γλυκές μελωδίες, λιτές ενορχηστρώσεις και πολυσυλλεκτικό ήχο, έχοντας στο πλευρό της μια τριμελή μπάντα.Κεντρικό πρόσωπο του σχήματος Sophie Lies, η Σόφι γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Πέραμα. Αφού αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή, μετακόμισε στο κέντρο της Αθήνας και άρχισε να συγκεντρώνει κάποια από τα ελληνόφωνα τραγούδια που είχε γράψει ως φοιτήτρια. Τον Οκτώβρη του 2020 κυκλοφόρησε διαδικτυακά και ανεξάρτητα τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο Μια Πέτρα Σαν Σπίτι, από τον οποίο ξεχώρισε το κομμάτι «Μεγάλα παιδιά».Η Eλληνοδανέζα Danai Nielsen ξεκίνησε την πορεία της ως μέλος του ροκ συγκροτήματος Rosebleed. Η σόλο πορεία της άρχισε το 2019, με την ίδια να συνθέτει και να ερμηνεύει κομμάτια που ακολουθούν dream pop μονοπάτια μέσα από samples, λούπες και οργανικούς ήχους. Έκτοτε έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ της Αθήνας, του Βελγίου και του Αμβούργου, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο για τη μουσική της, όσο και για την conceptual σκηνική της παρουσία.για όλες τις συναυλίες €10 (μειωμένο €5).Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά στον ιστότοπο τηςτηλεφωνικά στο 210 7234567.