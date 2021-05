Το hip hop εισβάλλει δυναμικά στο Φεστιβάλ Αθηνών

Το συγκεκριμένο απαιτητικό πιλοτικό use case αποτελεί ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του 5G campus network





Τοανοίγει τις πόρτες του στοκαι τηκουλτούρα, με τον κύκλο «», μία πρωτότυπη ενότητα δράσεων που θα περιλαμβάνει χορευτικά Battles, live street events, γνωριμία με διακεκριμένους χορευτές από διαφορετικές όψεις της hip hop χορευτικής κουλτούρας, αλλά και σύγχρονες παραστάσεις στην. Ο κύκλος αυτός θα ξεκινήσει με τις παραστάσεις του γνωστού χορογράφουπου θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Ιουνίου.O Attou είναι ο πρώτος χορογράφος που προέρχεται από τη hip hop και έγινε διευθυντής του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου, συγκεκριμένα του La Rochelle στη Γαλλία. Πρωτοπόρος καλλιτέχνης στην προώθηση της hip hop σκηνής στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο, ο Kader Attou χορογραφεί ένα μοναδικό σύμπαν σε διαρκή κίνηση ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το hip hop και τις τέχνες του τσίρκου. Εκπροσωπεί τη γενιά Γάλλων καλλιτεχνών που έδωσαν στον hip hop χορό αισθητική διάσταση, συνδέοντάς τον με τη σύγχρονη σκηνή από το ξεκίνημά του, το 1989.Η παράσταση του Kader Attou και της ομάδας του Accrorap ζωντανεύει τη μακρά προσωπική ιστορία του δημιουργού με το hip hop – μια ιστορία που συνθέτουν παιδικές αναμνήσεις, χορευτικές αναζητήσεις και πολιτισμικές ανταλλαγές. Στην ελληνική εκδοχή της παράστασης, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο Αττού θα δουλέψει με επαγγελματίες Έλληνες *ίδες street χορευτές *τριες, δίνοντάς μας την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τη συναρπαστική αυτή σκηνή. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Γαλλία από την ομάδα του Καντέρ Αττού, Αccrorap, και ενθουσίασε το κοινό στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (2019).Μετά την παράσταση, οι δράσεις του Layers of Street θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού Φεστιβάλ. Θα ακολουθήσει η παράστασηαπό τον(Πειραιώς 260– Προαύλιο, 4-5, 7- 8, 10- 11, 15-16 και 24-25/6), το Dαπό την(Πειραιως 260 – Προαύλιο, 19-20/6) και τα(Πειραιώς 260 – Χώρος Ε, Breakdance Battle στις 9/6 και All Style Battle στις 20/6). Το φθινόπωρο, τη σκυτάλη θα πάρει ομε την ομάδα του La Veronal και την παράσταση Pasionaria/Το λουλούδι του πάθους (Πειραιώς 260 – Χώρος Η, 20-21/9). Με το Layers of Street, το Φεστιβάλ καλωσορίζει τους street χορευτές ώστε να έχουν πρόσβαση και χώρο στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ταυτόχρονα προσκαλεί το νεανικό και όχι μόνο κοινό, να γίνει ενεργό κομμάτι του Φεστιβάλ.Πειραιώς 260 – Χώρος Δ4-5 Ιουνίου, 21:00Εισιτήρια: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 20€ • ΖΩΝΗ Α΄ 15€ – ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΖΩΝΗ Β΄ 10€ – ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€ • ΑΜΕΑ / ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚO ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€