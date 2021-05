Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Καλλιτεχνική διευθύντρια αναλαμβάνει η Κατερίνα Γρέγου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καλλιτεχνική Διευθύντρια τουαναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου 2021, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιμελήτρια, ιστορικός τέχνης και μουσειολόγος, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το ΕΜΣΤ.Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,, για την ανάληψη της θέσης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του ΕΜΣΤ, από την Κατερίνα Γρέγου: «Με τη διεθνή της εμπειρία, το πλούσιο εκθεσιακό και συγγραφικό έργο της και τις πολυάριθμες συνεργασίες με Ιδρύματα και θεσμούς σε όλη την Ευρώπη, η Κατερίνα Γρέγου είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει το ΕΜΣΤ στη νέα του εποχή. Ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, ανοιχτό στο κοινό, δραστήριο, ζωντανό, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενώνει τον εικαστικό κόσμο της χώρας. Στόχος της νέας εποχής του ΕΜΣΤ είναι να συμβάλει καθοριστικά, ώστε η Αθήνα να γίνει ένα ευρωπαϊκό κέντρο σύγχρονης δημιουργίας, που θα προβάλλει τους Έλληνες καλλιτέχνες και θα φιλοξενεί καινοτόμες ιδέες και έντονο καλλιτεχνικό διάλογο. Το ΕΜΣΤ, ως πόλος πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, εντάσσεται στο σύνολο των νέων μουσείων της πόλης, που αναδεικνύουν την Αθήνα ως κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό».Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, δήλωσε: «Πρόκειται για το πλέον καθοριστικό βήμα στο στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιούμε, προκειμένου το ΕΜΣΤ να εκπληρώσει την αποστολή του ως ένα μουσείο-σημείο αναφοράς, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου ρόλου των μουσείων, είναι φιλικό, εξωστρεφές και παραμένει ανοιχτό σε νέες οπτικές για τον σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Κατερίνα Γρέγου αποτελεί την ιδανική επιλογή, καθώς στο πρόσωπό της συγκεντρώνει τη διεθνή εμπειρία, την προοπτική και το όραμα για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ΕΜΣΤ και τη διεύρυνση και ανάδειξη της εγχώριας κοινότητας της σύγχρονης τέχνης, αλλά και την ικανότητα ουσιαστικής διασύνδεσής της με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή μέσα από ένα δυναμικό μουσείο».Σχετικά με την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του ΕΜΣΤ η Κατερίνα Γρέγου δήλωσε: «Μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό είναι μεγάλη μου τιμή να αναλάβω αυτήν τη θέση και να έχω τη δυνατότητα να συνεισφέρω, στη χώρα μου, στην ανάπτυξη του πιο σημαντικού μας θεσμού σύγχρονης τέχνης».Ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και μουσειολόγος, με πλούσια διεθνή εμπειρία, η Κατερίνα Γρέγου υπήρξε ιδρυτική διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. To 2006 κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού επιλέχθηκε ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης και Νέων Μέσων Argos (επιδοτούμενος φορέας του Φλαμανδικού Υπουργείου Πολιτισμού) στιςκαι μετακόμισε στη βελγική πρωτεύουσα όπου και είναι εγκατεστημένη μέχρι σήμερα. Μετά το Argos διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια της Τριενάλε του Μέχελεν όπου επιμελήθηκε τη μεγάλη έκθεση Newtopia: the State of Human Rights σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία και το Human Rights Watch, καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Brussels (2012-2016), ενώ από το 2016 είναι επιμελήτρια του εικαστικού προγράμματος του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Schwarz, διατηρώντας παράλληλα και την ιδιότητα της ανεξάρτητης επιμελήτριας.όπως, μεταξύ άλλων, η Akademie der Künste, η BOZAR - Palais de Beaux Arts στις Βρυξέλλες, οι Kunsthalle της Mulhouse και του Ταλλιν, το Φεστιβάλ Steirischer Herbst στο Graz, καθώς και εννέα διεθνείς Μπιενάλε μεταξύ των οποίων, τη Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, τη Μπιενάλε του Γκέτεμποργκ, την Ευρωπαϊκή Μπιενάλε Manifesta, την EV+A: Μπιενάλε της Ιρλανδίας, τη Μπιενάλε Βίντεο Contour, και τη Μπιενάλε Φωτογραφίας Fotofestival (Kunsthalle Mannheim, Kunsthalle Heidelberg, Kunstverein Heidelberg, Kunstverein Ludwigshafen, Reiss-Engelhorn Museum). Έχει επίσης επιμεληθεί τρία εθνικά περίπτερα στη Μπιενάλε της Βενετίας για λογαριασμό της Κροατίας το 2019, του Βελγίου το 2015 και της Δανίας το 2012. Επιπλέον, ήταν ιδρυτική καλλιτεχνική διευθύντρια της 1ης Μπιενάλε της Ρίγας, 2016-2018, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες εκθέσεις της χρονιάς, διεθνώς.Πρόσφατα εγκαινίασε την έκθεση «Modern Love» (Η Αγάπη στα Χρόνια των Ψυχρών Οικειοτήτων) στοτου Φράιμπουργκ, η οποία θα παρουσιαστεί την άνοιξη στην Kunsthalle του Τάλλιν και το φθινόπωρο στο IMPAKT Media Arts Organisation, στην Ουτρέχτη. Παράλληλα, είναι συνεπιμελήτρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Βίντεο, Περφόρμανς IMPAKT Festival που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ουτρέχτη, ενώ τον Σεπτέμβριο επιμελείται την αναδρομική έκθεση του Βέλγου καλλιτέχνη Maarten Vanden Eynde στο Mu.Zee, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Οστάνδης.Η Κατερίνα Γρέγου είναικαι διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα του HISK, του Ανώτατου Ινστιτούτου Τεχνών στη Γάνδη και στην Ακαδημία Jan Van Eyck στο Μάαστριχτ και στο Curatorial Training Programme Full Spectrum Curatorship που διοργανώνει το IMPAKT στην Ουτρέχτη. Έχει διατελέσει επίσης, επισκέπτης λέκτορας στα πανεπιστήμια της Ζυρίχης, του Νιουκάστλ, της Ούμεα, μεταξύ άλλων αλλά και στο ISCP (), στο Kunstlerhaus Bethanien (Βερολίνο) και στο WIELS (Βρυξέλλες). Η ίδια έχει σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης στο Courtauld Institute of Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (BA Ηonours), Λογοτεχνία και Ιστορία με Ιστορία της Τέχνης στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ΜΑ) και Μουσειολογία και Διοίκηση Μουσείων στο City University London (ΜΑ).Τέλος, είναι, της καλλιτεχνικής και επιστημονικής επιτροπής του KANAL Pompidou, το νέο μουσείο του Centre Pompidou, που θα ανοίξει στις Βρυξέλλες το 2023, μέλος του Δ.Σ. της Μπιενάλε της Ρίγας και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης & Νέων Μέσων Argos. Το πλήρες ιστορικό των διεθνών εκθέσεών της καθώς και η πλούσια συγγραφική δραστηριότητά της, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.katerinagregos.org