Moby: Διπλή επιστροφή με νέο δίσκο και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του - Video

Δυναμικά επιστρέφει ο Moby την παγκόσμια δισκογραφία με ένα νέο άλμπουμ που θα έχει τίτλο «Reprise» και θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου.

Το «Reprise» αποτελεί μια νέα προσέγγιση σε κάποια από τα σημαντικότερα κομμάτια που έχει ηχογραφήσει ο διάσημος μουσικός τα τελευταία 30 χρόνια. Συνοδευόμενος από την ορχήστρα της Βουδαπέστης, ο Moby παρουσιάζει, σε εντελώς διαφορετικές εκδοχές, παλαιότερες επιτυχίες του. Ανάμεσά τους και τα «Go», «Extreme Ways», «Natural Blues» και «Why Does My Heart Feel So Bad?»

Το νέο άλμπουμ μάλιστα περιλαμβάνει και αρκετές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey & Víkingur Ólafsson.

Την ίδια μέρα το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει και το ντοκιμαντέρ «Moby Doc», μια βιογραφική ταινία για τον κορυφαίο εκπρόσωπο της χορευτικής μουσικής, σε σκηνοθεσία Rob Bralver. Προφανώς δεν θα έχει συμπεριλάβει στην ταινία όσο έγραφε στην βιογραφία του για τη σχέση του με την ηθοποιό Νάταλι Πόρτμαν την οποία η ίδια διέψευσε προκαλώντας μάλιστα σωρεία αρνητικών σχολίωμ για τον καλλιτέχνη.