Γιόκο Όνο: Διαδικτυακά θα ανθίσει φέτος το «Wish Tree»

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον σε τι αποσκοπεί η διαμαρτυρία Bed-in, εκείνος του απάντησε: «All we are saying is give peace a chance» και έτσι προέκυψε ο τίτλος του τραγουδιού - ύμνου για την ειρήνη