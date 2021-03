Οι 63 High παίζουν ζωντανά από την Θεσσαλονίκη στο ψηφιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το, η σειρά κινηματογραφημένων ζωντανών συναυλιών συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής που διοργανώνει η, εκπέμπει και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 4 Απριλίου, στις 21:00, μια από τις καλύτερες ska-punk μπάντες των ‘90s, οιπαίζουν στο θρυλικόκαι θα χαρίσουν στο κοινό μια συναυλία που θα θυμίσει όλα εκείνα που μας λείπουν έναν χρόνο τώρα.Οι 63 High ξεκίνησαν την πορεία τους πριν από σχεδόν 25 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, με επιρροές από την τζαμαϊκανική reggae, το βρετανική ska και τον punk-funk ήχο της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ. Με τις αρχές της DIY κουλτούρας βαθιά ριζωμένες μέσα τους, από τα τέλη των 90s οι 63 High έχουν κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες live μπάντες των μουσικών ιδιωμάτων που υπηρετούν, έχοντας στο ενεργητικό τους εκατοντάδες συναυλίες, εντός κι εκτός συνόρων: σε μικρά venues και μεγάλα φεστιβάλ, πότε μόνοι τους και πότε στο πλευρό γκρουπ-θρύλων.Το Eightball είναι ένας ακόμη ιστορικός συναυλιακός χώρος που άλλαξε εντελώς τη νυχτερινή ζωή της. Από το 2006 έως σήμερα, οι δύο σκηνές του έχουν φιλοξενήσει αμέτρητους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας στο κοινό αναρίθμητες συναυλίες, parties, μουσικά events και στηρίζοντας κάθε μορφή έκφρασης και πολιτισμού.Σε αυτό το πλαίσιο, στη σκηνή του Eightball έχουν ανέβει ιστορικά ονόματα, όπως οι Nightstalker, Orange Goblin, Rotting Christ, Septic Flesh, Pavlov’s Dog, V.I.C., Moonspell, Primordial, Planet of Zeus, 1000mods, Sodom, Βad Movies, 2002GR, 12ος Πίθηκος και άλλα.Ασταμάτητο, κεφάτο, ακούραστο και πάντα σε εγρήγορση, σύμφωνα με τους ιδρυτές του, το Eightball συμβάλλει διαρκώς στην ανάπτυξη της περιοχής προσελκύοντας αναρίθμητους επισκέπτες στα 15 χρόνια λειτουργιάς του. Από τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και τις δύο ανεξάρτητες αίθουσες του Eightball, όλοι μπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν. Από την disco των 80s στην κορεάτικη pop και το darkwave, στο rock των 70s και το ακραίο metal.Η τελευταία συναυλία στο Eightball πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. Ο συναυλιακός χώρος ξανάνοιξε σχεδόν έναν χρόνο μετά, για να υποδεχτεί τους 63 High, που σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1997. Μετά την πρώτη τους συναυλία στην Επανομή της Θεσσαλονίκης και πολλές πρόβες, το 1998 ηχογράφησαν το πρώτο τους demo με τίτλο "Fight, Fight or Celebrate". Στις δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν, οι 63 High έχουν εμφανιστεί ζωντανά, δίνοντας αμέτρητες συναυλίες, σε σχολεία, κάμπινγκ, extreme sports sites, πάρκα, μπαρ, κλαμπ και, φυσικά, σε μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Ireon Festival, Street Mode Festival και Rockwave Festival, ενώ έχουν κάνει και μία περιοδεία στην Ευρώπη. Ως μια από τις πιο συναρπαστικές live ελληνικές μπάντες της εναλλακτικής σκηνής, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πολλά σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα συγκροτήματα του είδους τους, όπως οι Sex Pistols, Ska-P, Los de Abajo, Sublime, Toasters, Meteors, Jaya the Cat, No Fun At All, Aggrolites, Oi Polloi, Leftover Crack, A Wilhelm Scream και άλλοι. Είναι από τις πιο σημαντικές ενεργές και δημοφιλείς μπάντες του είδους ska-punk της τρίτης γενιάς στην Ελλάδα. Το γκρουπ έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία, αυτοχρηματοδοτούμενο, τυπώνοντας κασέτες, τέσσερα CD και ένα βινύλιο, και ηχογραφώντας στο δικό τους στούντιο. Για το 2021-22 έχουν προγραμματίσει μια σειρά βινυλίων με καινούριο υλικό.Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν τη συναυλία