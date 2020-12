Ανοικτά για επίσκεψη χωρίς ραντεβού τα βιβλιοπωλεία και το τμήμα χαρτικών Public

Το Medi ON, η νέα υπηρεσία της Interamerican, είναι μια επιστημονικά επικυρωμένη εφαρμογή για κάθε «e-patient» που θέλει να έχει τον έλεγχο στην υγεία του και να επιλέγει τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες λύσεις.

Ανοικτά για επίσκεψη χωρίς ραντεβού είναι πλέον τα τμήματα βιβλίων και χαρτικών ειδών σε 41 φυσικά καταστήματα Public! Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες τίτλους για τους ίδιους και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κάνοντας τις αγορές τους άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς ραντεβού ή “Click Away”.Παράλληλα, τα φυσικά καταστήματα Public παραμένουν ανοικτά για να καλύψουν και τις υπόλοιπες εορταστικές –και όχι μόνο- ανάγκες σε γραφική ύλη και ημερολόγια, δίνοντας την ευκαιρία για ακόμη ένα εξαιρετικό δώρο, χωρίς αναμονή!Συγκεκριμένα, σε 41 φυσικά καταστήματα Public που είναι πλέον ανοικτά σε όλη την Ελλάδα διατίθενται τα πιο δημοφιλή βιβλία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέες κυκλοφορίες, αποκλειστικότητες καθώς επίσης κόμικς, graphic novels και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της χώρας. Μαζί με αυτά, θα βρει τη μεγαλύτερη συλλογή από ημερολόγια των κορυφαίων brands (Moleskine, Letts of London, Coolbee, Paperblanks, Theofylaktos, The Writing Fields κ.α.) και περισσότερα 1.300 διαφορετικά ημερολόγια και σημειωματάρια.Επιπλέον, στα φυσικά καταστήματα Public διατίθενται όλα τα απαραίτητα χαρτικά είδη που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.Φροντίζοντας για την υγεία των πελατών και των εργαζομένων και με σεβασμό απέναντι στις επιταγές της πολιτείας, το Public έχει προσαρμόσει τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών!Σημειώνεται ότι το άνοιγμα των καταστημάτων αφορά μόνο τα κατά τόπους τμήματα βιβλίων και χαρτικών ειδών, όπως άλλωστε ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις της πολιτείας. Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι από 9:00 έως 20:00 ενώ για την πιο εύκολη αναζήτηση των καταστημάτων μπορεί κανείς να δει εδώ την πλήρη λίστα των 41 σημείων πώλησης που άνοιξαν.Οι παραγγελίες, φυσικά, συνεχίζονται και online, μέσω του Public.gr αλλά και με απλή παραλαβή στο κατάστημα, μέσω Click Away.