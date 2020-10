Ντέιβιντ Γκίλμορ: Σε βινύλιο θα κυκλοφορήσει το τραγούδι του για την Ύδρα

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία του δουλειά ο Ντέιβιντ Γκίλμορ επέστρεψε στη δισκογραφία με ένα νέο τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει σε ειδική έκδοση βινυλίου στις 27 Νοεμβρίου. Το κομμάτι του πρώην κιθαρίστα των θρυλικών Pink Floyd έχει τίτλο «Yes, I have Ghosts» και είναι βασισμένο στο καινούριο μυθιστόρημα της Polly Samson, με τίτλο «A Theatre for Dreamers», η οποία υπογράφει και τους στίχους του.

Η πλοκή του μυθιστορήματος διαδραματίζεται στο ειδυλλιακό νησί της Ύδρας το 1960, αιχμαλωτίζει τις αφελείς, ηλιόλουστες μέρες μίας κοινότητας ποιητών, ζωγράφων και μουσικών συμπεριλαμβανομένου του 25χρονου Λέοναρντ Κοέν.

Στο κομμάτι, μάλιστα, συμμετέχει και η κόρη του στα φωνητικά και την άρπα «Δούλευα πάνω σε αυτό το τραγούδι μόλις ξεκίνησε το lockdown και αναγκάστηκα να ακυρώσω τα προγραμματισμένα sessions που είχα με τους τραγουδιστές που θα έκαναν τα φωνητικά, αλλά τελικά η λύση βρισκόταν ακριβώς εδώ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος με τον τρόπο που η φωνή της Romany μπλέκεται με την δικιά μου. Το πανέμορφο παίξιμο της άρπας της ήταν ακόμα μία αποκάλυψη» δηλώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.