Ρότζερ Γουότερς: Η ζωντανή εμπειρία των συναυλιών του μέσα από μια νέα κυκλοφορία

Τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές από την περιοδεία που πραγματοποίησε κατά την περίοδο 2017 – 2018 ο θρυλικός Ρότζερ Γουότερς έχει «αιχμαλωτίσει» η νέα δισκογραφική κυκλοφορία με τίτλο «ROGER WATERS: US + THEM» που κυκλοφορεί σε Blu-ray, DVD, CD και βινύλιο.

Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά παρουσιάζει την δυναμική μουσική του διάσημου μουσικού υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τα μηνύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και την αγάπη που προσπαθεί πάντα να περνά το ιδρυτικό μέλος, των Pink Floyd.

Η κυκλοφορία αυτή περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια από σπουδαίους δίσκους όπως οι «The Dark Side of the Moon», «The Wall», «Animals», «Wish You Were Here» καθώς και από το πιο πρόσφατο album του καλλιτέχνη «Is this The Life We Really Want?».

Το “ROGER WATER: US + THEM” γυρίστηκε στο Άμστερνταμ και στην Αγγλία και οι θεατές θα έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το υλικό καθώς και σε δύο επιπλέον τραγούδια που ακούστηκαν στην περιοδεία αλλά και στο «A Fleeting Glimpse», μία ταινία-ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με backstage υλικό από την θρυλική περιοδεία.