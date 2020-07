Βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Δράμας στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παππούδες πρώην μηχανόβιοι, το πανηγύρι του Σωτήρος σε ένα μικρό χωριό, η επιθυμία να φτάσεις πραγματικά «σπίτι», ένας έφηβος που ζει με την απειλή της βίας, το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας, εφηβικά σκιρτήματα στο επαρχιακό Τέξας, μια οικογένεια σε τρομερό δίλημμα, δύο παραδείγματα προς αποφυγή σε νέες περιπέτειες, βία και βανδαλισμοί σε έναν εξπρεσιονιστικό κόσμο, κορίτσια σε ένταση, αποχαιρετισμός στα φοιτητικά χρόνια., το πρόγραμμασυνεργάζεται με το. Έντεκα βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες που έλαμψαν στο 42ο Φεστιβάλ Δράμας, το 2019, παρουσιάζονται σε ψηφιακές προβολές στοΑπό 23 έως 28 Ιουλίου, η Μελίσσα Αναστάση μάς υποδέχεται στον δύσκολο κόσμο ενός εφήβου σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, με την ταινία της, Υπνοβατώντας· ο Κωστής Θεοδοσόπουλος, με το Ρουζ, μοιράζεται την ιστορία τριών κοριτσιών που δρουν σαν ασπίδα μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν την πατριαρχία· η αίσθηση που έχει μια εγγονή για τα γηρατειά του παππού της, ενός πρώην μηχανόβιου με το παρατσούκλι Γκριζογένης Μάικλ, αποτυπώνεται από τον Γιώργο Καψανάκη στο πολυταξιδεμένο Chopper· ο Αντώνης Ντούσιας μάς ταξιδεύει σε έναν πολύχρωμο ζωγραφικό κόσμο σε βίαιες εποχές, με την ταινία κινουμένων σχεδίων Βίαιη εξίσωση· ο Στέλιος Κουπετώρης μάς μιλά για την κινητήρια δύναμη πίσω από τις ανθρώπινες πράξεις, μέσα από το καθημερινό μάθημα ενός δασκάλου, στο W.Από τις 30 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου, η Άρτεμις Αναστασιάδου μάς θυμίζει εφηβικούς έρωτες, άγχη και αναζήτηση ταυτότητας στο I Am Mackenzie· μια υπεραιωνόβια γιαγιά κατακλύζει τις οθόνες μας με τα τραγούδια της νιότης της, στην Κλεονίκη της Άννας Αντωνοπούλου· η Λήδα Βαρτζιώτη και ο Δημήτρης Τσακαλέας μάς μιλούν για τα δύσκολα «αντίο» στο τέλος της φοιτητικής ζωής, με το Sad Girl Weekend· ο Νικόλας Κολοβός, με ένα σπαραξικάρδιο μονοπλάνο, στρέφει το βλέμμα μας στο προσφυγικό με το Index· στο Για χρόνια πλάγιαζα νωρίς του Ιάκωβου Παναγόπουλου, παρακολουθούμε τη συγκινητική απεικόνιση της ιδιαίτερα δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει μια οικογένεια· ο Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος μάς εισάγει στον κόσμο των πρώην περιθωριακών μαθητών που έχαναν πάντα τους καλούς ρόλους στο σχολείο, με τη μαύρη κωμωδία Pathologies of Everyday Life.Αρκεί μια οθόνη, όσο μικρή κι αν είναι, για να ζήσουμε νέες εμπειρίες και στιγμές μέσα από τη ματιά καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών. Η κινηματογραφική εμπειρία δεν σταματά εδώ: ομιλίες για την τέχνη του σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, όπως ο Werner Herzog, καθώς και νέα πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα σε 120 ώρες, στο πλαίσιο του πρότζεκτ ENTER, από ανερχόμενους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Κεκάτος, ο Γιώργος Ζώης και η Εύη Καλογηροπούλου, επιβεβαιώνουν ότι το σινεμά στο Ίδρυμα Ωνάση δεν σταματά να μας εκπλήσσει, να μας ταξιδεύει και να μας εμπνέει.(Sleepwalking)Διάρκεια: 19΄Έλληνες του Κόσμου, Μυθοπλασία, 2018Βραβείο Έλληνες του Κόσμου «Σωκράτης Δημητριάδης»Σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, ένας έφηβος πρέπει να βοηθήσει τη μητέρα του να γλιτώσει από τον φανατικό πατριό του, καθώς δοκιμάζονται η αφοσίωσή του και η αντίληψή του για τον έξω κόσμο.Η Μελίσσα Αναστάση είναι βραβευμένη σκηνοθέτρια και σεναριογράφος που εργάζεται πάνω σε πληθώρα μέσων (ταινίες, ντοκιμαντέρ, βίντεο κλιπ και διαφημίσεις). Οι μικρού μήκους ταινίες της έχουν προβληθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα φεστιβάλ της Ουπσάλα, του Τάμπερε, του Σαιντ Τροπέ, του Όλντενμπουργκ, του Μπρίσμπεϊν, καθώς και τα Cannes Cinema Antipodes, Flickerfest και New Directors New York. Τα σενάριά της για μεγάλου μήκους ταινίες έχουν μπει στην τελική λίστα επιλογών για το Sundance Lab και το Binger Film Lab στο Άμστερνταμ. Αυτή την εποχή δουλεύει πάνω στο σενάριο της μεγάλου μήκους ταινίας “Bluebirds”, με την υποστήριξη του Screen Australia και του Screen NSW.Σκηνοθεσία: Μελίσσα Αναστάση Σενάριο: Μελίσσα Αναστάση Φωτογραφία: Thom Neal Μοντάζ: Bernadette Murray Μουσική: Jed Palmer Ήχος: Alex Francis Σχεδιασμός Ήχου: Lachlan Harris Σκηνικά: Ella CareyΕρμηνευτές Ned Morgan, Jeremy Lindsay Taylor, Stephanie KingΠαραγωγή: Wild Child, Eva Di Blasiohttps://www.onassis.org/el/video/sleepwalking-melissa-anastasi(Rouge)Διάρκεια: 18΄Μυθοπλασία, 2019Βραβείο ΣεναρίουΕιδικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»Τιμητική Διάκριση Μακιγιάζ στην Ιωάννα ΛυγίζουΈνα περιστατικό σεξιστικής βίας πυροδοτεί εντάσεις στη φιλία της Δανάης με την Ιλόνα και την Τούφα. Διχασμένες ανάμεσα σε θεωρία και πράξη, οι τρεις φίλες αντιλαμβάνονται πως η πατριαρχία δεν πεθαίνει (μόνο) με μπουκάλια, και πλέον έχουν τα σημάδια για να το αποδείξουν.Ο Κωστής Θεοδοσόπουλος σπούδασε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και, στη συνέχεια, εργάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στον συντονισμό των masterclasses και των ανοιχτών συζητήσεων. Από το 2010 εργάζεται ως υπεύθυνος προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και του Athens Open Air Film Festival. Παράλληλα, συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Σκηνοθεσίας του New York College της Αθήνας.Σκηνοθεσία: Κωστής Θεοδοσόπουλος Σενάριο: Κωστής Θεοδοσόπουλος Φωτογραφία: JP Garcia Silva Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης Μουσική: Νίκος Παλαμάρης Ήχος: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος Σχεδιασμός Ήχου: Νίκος Παλαμάρης Σκηνικά: Εύα ΓουλάκουΕρμηνευτές: Πάνος Κορώνης, Αινείας Τσαμάτης, Σοφία Κόκκαλη, Σίσσυ Τουμάση, Romanna Lobach, Mαρία ΚεχαγιόγλουΠαραγωγή: Marni Films MΟΝ ΕΠΕ, Φαίδρα Βόκαληhttps://www.onassis.org/el/video/rouge-kostis-theodosopoulosΔιάρκεια: 9΄30΄΄Ειδικό Βραβείο για την Καλύτερη Πρωτότυπη ΜουσικήH Άντζυ, μη μπορώντας να δεχτεί ότι θα στείλουν στο γηροκομείο τον παππού της –έναν πρώην μηχανόβιο που πάσχει από άνοια– κλειδώνεται στο δωμάτιό του και παίρνει δραστικά μέτρα. Η ταινία έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής σε παραπάνω από 20 διεθνή φεστιβάλ και έχει αποσπάσει Ειδικό Βραβείο για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση στο 42o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο On the road Film Festival (Ρώμη), Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ουαλίας (Κάρντιφ), Βραβείο Επιτροπής για την Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία με ελληνικό θέμα στο NYC Greek Film Festival (Νέα Υόρκη) και Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας (Eleanor Inglis) στο Movievalley Bazzacinema (Μπολόνια).Ο Γιώργος Καψανάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στη Μυτιλήνη το 2016 και ξεκίνησε να εργάζεται στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων και ως σκηνοθέτης σε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Τον Σεπτέμβριο του 2017, του χορηγήθηκε υποτροφία από το ίδρυμα Ωνάση για σπουδές στην Αγγλία και έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη σκηνοθεσία, στο Bournemouth University. Η ταινία Chopper είναι η πτυχιακή του εργασία. Έκτοτε, εργάζεται στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, στην Αγγλία και την Ελλάδα, ενώ τελευταία ασχολείται επαγγελματικά και με την τέχνη του παραδοσιακού κινούμενου σχεδίου.Σκηνοθεσία: Γιώργος Καψανάκης Σενάριο: Γιώργος Καψανάκης, Oliver Morriss Φωτογραφία: Άγγελος Τζουανάκης Μοντάζ: Benjamin Lingard-Lane Μουσική: Νίκος Γιαννακάκης, Δημήτρης Γιαννούλης Σχεδιασμός Ήχου: Δημήτρης Γιαννούλης Σκηνικά: Lidia Rzeznik Χρώματα & Τίτλοι: Στάθης ΚεφάλαςΕρμηνευτές: Eleanor Inglis, Alfred Hoffman, George DillonΠαραγωγή: Simone Ceresato, Γιώργος Καψανάκηςhttps://www.onassis.org/el/video/chopper-giorgos-kapsanakisΔιάρκεια: 6΄Μυθοπλασία, 2019Τιμητική Διάκριση για τα Ειδικά Εφέ στους Γιάννη Πατσιαούρα, Dan Pryor και Berta ValverdeΒραβείο της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ)Ένας δάσκαλος ετοιμάζεται να κάνει το καθημερινό του μάθημα στο σχολείο όπου εργάζεται, σε μια από τις πιο δύσκολες μέρες για να διδάξει.Ο Στέλιος Κουπετώρης γεννήθηκε το 1977 στον Πειραιά. Είναι production sound mixer, sound designer και συνθέτης και έχει δουλέψει σε περισσότερες από 80 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων στις βραβευμένες με BAFTA Killing Eve, Under the Shadow και Cold Feet. Το W είναι η πρώτη μικρού μήκους ταινία που υπογράφει ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.Σκηνοθεσία: Στέλιος Κουπετώρης Σενάριο: Στέλιος Κουπετώρης Φωτογραφία: Νικόλας Ποττάκης Μοντάζ: Στέλιος Κουπετώρης Μουσική: Στέλιος Κουπετώρης, Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου Ήχος: Γιάννης Φωτόπουλος Σχεδιασμός Ήχου: Στέλιος Κουπετώρης Σκηνικά: Δημήτρης ΖιάκαςΕρμηνευτής: Αντώνης ΤσιοτσιόπουλοςΠαραγωγή: Στέλιος Κουπετώρης / White Room, Μιχάλης Αριστομενόπουλοςhttps://www.onassis.org/el/video/w-stelios-koupetoris(Violent Equation)Διάρκεια: 5΄Κινούμενα Σχέδια, 2019Βραβείο Καλύτερου AnimationΣε έναν πολύχρωμο εξπρεσιονιστικό κόσμο, κάποιες μορφές αρχίζουν μια εξελικτική πορεία προς την τελειότητα. Κάποιες από τις υπόλοιπες μορφές αντιμετωπίζουν τις «εξελιγμένες» με φόβο και αποφασίζουν να τις καταστρέψουν. Όταν το κατορθώνουν, στρέφουν τη βία τους σε όποιον τολμά να είναι διαφορετικός. Κυριαρχούν η λατρεία της άγνοιας και το ευαγγέλιο του φθόνου μιας οργανωμένης μειοψηφίας.O Αντώνης Ντούσιας ασχολείται με το animation για περίπου τρεις δεκαετίες, σε τομείς όπως η διαφήμιση, η εκπαίδευση, τα ειδικά εφέ για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, τα πολυμέσα και η VR. Έχει, επίσης, σκηνοθετήσει τις ταινίες Αίνιγμα (2016) και Game over (2002).Σκηνοθεσία: Αντώνης Ντούσιας Σενάριο: Αντώνης Ντούσιας Μοντάζ: Αντώνης Ντούσιας Μουσική: Μάριος Αριστόπουλος Ήχος: Μάριος Αριστόπουλος Σχεδιασμός Ήχου: Μάριος ΑριστόπουλοςΠαραγωγή: Αντώνης Ντούσιας, Carousel films, Authorwavehttps://www.onassis.org/el/video/violent-equation-antonis-doussiasΔιάρκεια: 20΄Έλληνες του Κόσμου, Μυθοπλασία, 2019Βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Σκηνοθέτριας «Τώνια Μαρκετάκη»Παγιδευμένο ανάμεσα στην τοξική αρρενωπότητα, ένα λαμέ φόρεμα και έναν εφηβικό έρωτα, ένα αγοροκόριτσο από το επαρχιακό Τέξας κάνει σεξ για πρώτη φορά στο φορτηγάκι του πατέρα του.Η Άρτεμις Αναστασιάδου σπούδασε θέατρο στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Από το 2007 έχει κάνει το μοντάζ σε πολλά βραβευμένα ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες και σήριαλ. Η προηγούμενη μικρού μήκους ταινία της, Calling, απέσπασε το βραβείο Έλληνες του Κόσμου, στο 41ο Φεστιβάλ της Δράμας. Έχει, επίσης, σκηνοθετήσει τις ταινίες Charlotte & Charlie (2018), Into the fields (2016) και Μαμά Βασίλισσα (2013).Σκηνοθεσία: Άρτεμις Αναστασιάδου Σενάριο: Brittany Worhtington Φωτογραφία: Sarah Hennigan Μοντάζ: Σπύρος Κόκκας Μουσική: Jesus A. Gerdel Ήχος: Isaac Burns Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Φυλακτίδης, Isaac Burns Σκηνικά: Arri CavinessΕρμηνευτές: Alan Nguyen, Shonagh SmithΠαραγωγή: Άρτεμις Αναστασιάδου, Lauren Izard, Σπύρος ΚόκκαςΔιάρκεια: 28΄Ντοκιμαντέρ, 2019Βραβείο ΝτοκιμαντέρΗ υπεραιωνόβια Κλεονίκη ζει στα βουνά της Ευρυτανίας, τραγουδώντας και λέγοντας ιστορίες από τα παλιά. Μαζί της κατοικούν ο Κώστας και ο Γιώργος, δύο από τα οκτώ παιδιά της. Όλοι περιμένουν το πανηγύρι του Σωτήρος, όπου το μικρό χωριό ξαναζωντανεύει.Η Άννα Αντωνοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια filmmaking και δημιουργίας ντοκιμαντέρ. Εργάζεται στη διεύθυνση παραγωγής, καθώς και ως φωτογράφος και βοηθός σκηνοθέτη στη διαφήμιση και σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Έχει σκηνοθετήσει επίσης τις ταινίες Αλί & Σοράγια (2017), Πάρτο Αλλιώς (2011) και Κυψέλη (2010).Σκηνοθεσία: Άννα Αντωνοπούλου Σενάριο: Άννα Αντωνοπούλου Φωτογραφία: Άννα Αντωνοπούλου Μοντάζ: Ξενοφών Λατινάκης Ήχος: Ιωάννα Γκεριμέζη Σχεδιασμός Ήχου: Ξενοφών ΛατινάκηςΠαραγωγή: Άννα ΑντωνοπούλουΔιάρκεια: 15΄Σπουδαστική Ταινία, Μυθοπλασία, 2019Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής ΤαινίαςΤιμητική Διάκριση Κοστουμιών στον Βαγγέλη ΚαμπέρηΈνα τελευταίο Σαββατοκύριακο τριών κολλητών φίλων, οι δύο από τις οποίες θα φύγουν για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Σύντομα συνειδητοποιούν ότι τα «αντίο» είναι δύσκολο να ειπωθούν.Η Λήδα Βαρτζιώτη και ο Δημήτρης Τσακαλέας είναι σκηνοθέτες. Με την πρώτη τους ταινία, Yawth, βραβεύτηκαν στο 41ο Φεστιβάλ Δράμας και συνεχίζουν να ταξιδεύουν φεστιβαλικά. Το Sad Girl Weekend αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας τους. Ταυτόχρονα, βρίσκονται στην ανάπτυξη της τρίτης μικρού μήκους και της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας τους.Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη Σενάριο: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη Φωτογραφία: Ασημίνα Λυδία Διονυσοπούλου Μοντάζ: Παύλος Λύγουρης Μουσική: Melentini Ήχος: Ευδοξία Δρακοπούλου Σχεδιασμός Ήχου: Βάλια Τσέρου Σκηνικά: Βαγγέλης ΚαμπέρηςΕρμηνευτές: Έλσα Λεκάκου, Τζωρτζίνα Λιώση, Νατάσα ΕξηνταβελώνηΠαραγωγή: Δημήτρης Τσακαλέας, Ηρώ Αηδόνη, Μαρία Λασκαρίδου, Σωτήρης Πετρίδης, Marni Films, Artcut Moving Image Productions, Ε.Κ.Κ.Διάρκεια: 12΄Έλληνες του Κόσμου, Μυθοπλασία, 2019«Χρυσός Διόνυσος»Η βάρκα που θα μεταφέρει την οικογένεια του Ντάνα στην Ευρώπη είναι έτοιμη να ξεκινήσει, αλλά ο γιος του, ο Άλαν, αρνείται να εγκαταλείψει το φορτηγό. Ο Ντάνα βλέπει πως ο Άλαν έχει σφηνώσει το δάχτυλό του στην καρότσα του φορτηγού. Πανικός κυριεύει τον Ντάνα και η απόγνωση κορυφώνεται καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μια τρομακτική απόφαση.Ο Νικόλας Κολοβός είναι σκηνοθέτης, συγγραφέας και σεναριογράφος που ζει και εργάζεται στη Σουηδία. Έχει σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες που έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν διακριθεί. Το 2016 κέρδισε το βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Iris, για την ταινία μικρού μήκους Το σύκο. Το Index απέσπασε Βραβείο Σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Έχει σκηνοθετήσει επίσης τις ταινίες Porsche (2013), End of the road (2013), Special Day (2012), Thomas Room (2011), Peter's Room (2010) και I Am Gay (2008).Σκηνοθεσία: Νικόλας Κολοβός Σενάριο: Νικόλας Κολοβός Φωτογραφία: Διονύσης Ευθυμιόπουλος Μοντάζ: Hector Mora Ήχος: Γιάννης Αντύπας, Lars Wignell Σκηνικά: Εύα ΓιουλάκουΕρμηνευτές: Zana Penjweni, Leis Yasin, Ali Al Saidan, Bander Barhawi, Hussein Al Saidan, Asmaa Al BayatiΠαραγωγή: Kakadua Filmproduktion / AB-Olle Wirenhed, Homemade Films / Μαρία Δρανδάκη(Flickering Souls Set Alight)Διάρκεια: 29΄Μυθοπλασία, 2019Τιμητική Διάκριση Σκηνικών στον Χρήστο ΣυμεωνίδηΕλλάδα, 2017. Η αδυναμία οικονομικής στήριξης του Άρη (που πάσχει από τη Νόσο Κινητικού Νευρώνα / ALS) θέτει τη γυναίκα του, Περσεφόνη, αντιμέτωπη με τα ανθρώπινα υπαρξιακά όρια. Πόσα χρόνια ταξίδι θέλει τελικά για να φτάσεις πραγματικά «σπίτι»;Ο Ιάκωβος Παναγόπουλος είναι ενεργός στον χώρο του κινηματογράφου τόσο στο πρακτικό του πλαίσιο όσο και στο ερευνητικό. Βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης της διδακτορικής του διατριβής στο UCLan. Έχει σκηνοθετήσει, επίσης, τις ταινίες A Still Sunrise (2018) και One Summer in Greece: Sun, Sea and Refugees (2017).Σκηνοθεσία: Ιάκωβος Παναγόπουλος Σενάριο: Ιάκωβος Παναγόπουλος Φωτογραφία Πέτρος Αντωνιάδης Μοντάζ: Άγγελος Μιχαλόπουλος Μουσική: Deadfile Ήχος: Χρήστος Σακελλαρίου Σχεδιασμός Ήχου: Πέτρος Νιαμονιτάκης Σκηνικά: Χρήστος ΣυμεωνίδηςΕρμηνευτές: Γιάννης Κοκιασμένος, Ερρίκος Λίτσης, Ιωάννα Τσιριγκούλη, Ελίζα ΣκολίδηΠαραγωγή: Άρκτος Α.Ε., Ιάκωβος Παναγόπουλος, Direct Productions, Πέτρος Αντωνιάδης, Matchframe, MovieLights, Protasis ProductionsΔιάρκεια: 11΄Μυθοπλασία, 2019Τιμητική Διάκριση Ήχου στον Γιάννη ΑντύπαΟ Σεμπάστιαν και ο Ρόμπιν ήταν οι παρίες του σχολείου. Σήμερα, δουλεύουν σε σουπερμάρκετ. Για όλα τούς φταίει η κοινωνία – και ο κύριος Μπραντ, ο καθηγητής θεάτρου. Απόψε είναι η 10η επέτειος της αποφοίτησής τους. Έχουν αποφασίσει να στείλουν ένα μήνυμα: βαρέθηκαν να παίζουν τον Ρόζενκραντζ και τον Γκίλντενστερν.Ο Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989 και σπούδασε Film & Television στο Deree College. Σήμερα, εργάζεται ως σκηνοθέτης και μοντέρ. Έχει, επίσης, σκηνοθετήσει την ταινία Beyond Good & Evil (or The Exuberantly Painful Process of Teething), το 2018.Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος Σενάριο: Γιώργος Ζαφειρόπουλος Φωτογραφία: Πέτρος Νούσιας GSC Μοντάζ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος Μουσική: Αλίκη Λευθεριώτη Ήχος: Γιάννης Αντύπας Σχεδιασμός Ήχου: Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης Σκηνικά: Μαριλένα ΜελισσηνούΕρμηνευτές: Chris Scott, Wesley JonesΠαραγωγή: Βασίλης Ντινόπουλος, Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Ζαφειρόπουλος