Aretha Franklin: Το τραγούδι που τής έγραψε ο Bryan Adams είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

H σόλο εκδοχή του γεμάτου νόημα τραγουδιού «Never Gonna Break My Faith» της βασίλισσας της σόουλ, Aretha Franklin, κυκλοφορεί, για πρώτη φορά, με την συμμετοχή των The Boys Choir of Harlem. To βραβευμένο με Grammy κομμάτι που έχει γράψει ο δημοφιλής τραγουδιστής - τραγουδοποιός Bryan Adams είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως ντουέτο με την Mary J. Blige για την ταινία «Bobby» το 2006. Πάνω από μία δεκαετία αργότερα, οι στίχοι του μοιάζουν πιο εύστοχοι από ποτέ.

«Όταν έγραψα αυτό το τραγούδι, είχα ως έμπνευση την Aretha, χωρίς να ξέρω ότι θα το τραγουδήσει» εξομολογήθηκε ο Bryan Adams συμπληρώνοντας με νόημα: «Η σκέψη μου ήταν να γράψω έναν ύμνο, κάτι που θα μπορούσε να αποτυπώσει το συναίσθημα της ελπίδας, και το συναίσθημα ότι παρόλο που έχεις χάσει κάτι πάντα θα υπάρχει ένα εσωτερικό φως να σε οδηγεί. Όταν γράφαμε τα demo για το τραγούδι, είπα στους παραγωγούς ότι η Aretha θα πρέπει να είναι αυτή που θα το τραγουδήσει, και αυτό έγινε. Αυτή η solo εκδοχή κάθεται στον υπολογιστή μου εδώ και χρόνια και ο όταν άκουσα πως ο Clive θα έφτιαχνε μία ταινία για την ζωή της Aretha, του την έστειλα κατευθείαν. Ο κόσμος δεν έχει ακούσει ποτέ ολόκληρη την ερμηνεία και είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να ακουστεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που κυκλοφόρησε, ο κόσμος το χρειάζεται αυτή την στιγμή».

«Ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός τώρα. Η αλλαγή είναι παντού και ελπίζω πως όλοι μας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε όσο πιο θετικές αλλαγές γίνεται» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Sony Music και επί σειρά ετών φίλος και παραγωγός της θρυλικής τραγουδίστριας, Clive Davis εκφράζοντας την άποψη πως: «η μουσική μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο και η ερμηνεία της Aretha είναι καθηλωτική» και πως «όταν διαβάζεις τους στίχους του τραγουδιού και την σχετικότητά τους με το τι συμβαίνει σήμερα, θα ταρακουνήσει κάθε νεύρο στο σώμα σου. Όλοι πρέπει να ακούσουν αυτό το τραγούδι. Του αξίζει να γίνει ένας ύμνος».

Το «Never Gonna Break My Faith» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.