Depeche Mode: Έρχεται νέα κυκλοφορία με υλικό από την επιτυχημένη περιοδεία τους

Οι καλύτερες στιγμές από την τελευταία περιοδεία των, η οποία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, συμπεριλαμβάνονται στομε τίτλο «Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest», που, σε DVD και Blu-Ray.Η κυκλοφορία περιλαμβάνει 2CD και 2DVD και παρουσιάζει την απόλυτη Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest εμπειρία. Τα 2DVD περιέχουν, το documentary SPiRiTS in the Forest και το LiVESPiRiTS, την συναυλία των Depeche Mode, η οποία οπτικοποιήθηκε στα δύο τελευταία shows της GlobalSpirit Tour στο Waldbühne του Βερολίνου. Αυτό το υλικό δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ ξανά.Εκτός από τα DVD, διατίθενται και 2CDs με το ηχητικό της εμφάνισης του δημοφιλούς συγκροτήματος που διαθέτει εκατομμύρια πιστών θαυμαστών σε ολόκληρο τον κόσμο.