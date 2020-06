Συναυλιακό καλοκαίρι: Αυτά είναι τα πρώτα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θα εμφανιστεί μαζί με τους Πυξ Λαξ στον νέο ανοιχτό συναυλιακό χώρο της Κατερίνης

Οι Villagres of Ioannina City θα παίξουν και στα δύο φεστιβάλ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί τις πρώτες ημέρες μετά τηνοι διοργανωτές να αντιμετώπιζαν με μεγάλο σκεπτικισμό το σενάριο να στήσουν εκδηλώσεις το φετινό, δύσκολο καλοκαίρι, όσο περνούν οι μέρες, ωστόσο, η εικόνα αυτή φαίνεται να διαφοροποιείται. Κι ενώ θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο ότι, εκτός από κάποιες λίγες εκδηλώσεις του, δεν θα είχαμε άλλες μαζικές διοργανώσεις, η πραγματικότητα ήρθε να μάς διαψεύσει. Γιατίπου θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικά σημεία της χώρας.Το πρώτο είναι τοπου θα φιλοξενηθεί στιςστο γνώριμο, στους περισσότερουςτον χώρο που έχει συνδεθεί, κατά κύριο λόγο, με το Rockwave Festival. Πρωταγωνιστές της εναρκτήριας μέρας του φεστιβάλ θα είναι οιοι οποίοι θα υποδεχτούν στη σκηνή πολλούς και γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων θα είναι μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού αλλά και συμμετοχές – έκπληξη.Πολύ δυνατό είναι το line up της δεύτερης ημέρας στο οποίο συμμετέχουν τρία δημοφιλή συγκροτήματα , οι μουσικά πρωτοπόροιοι σκληροίαλλά και οι. Το πρόγραμμα αυτό θα ικανοποιήσει, σίγουρα, τους λάτρεις του σκληρού ήχου.Η δεύτερη μουσική φεστιβάλικη διοργάνωση έχει τίτλοαι θα πραγματοποιηθεί σε έναν ολοκαίνουργιο, ανοιχτό χώρο που βρίσκεται. Πρόκειται επί της ουσίας για μια νέα φεστιβαλική βάση, πιο κοντινή στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί, μέσα στα επόμενα χρόνια.Και αυτό το φεστιβάλ θα είναι διήμερο, θα διεξαχθεί στις. Την πρώτη ημέρα του το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την μουσική σύμπραξηκαι τη δεύτερη τους Villagers of Ioannina City, Rotting Christ, Planet of Zeus και Thrax Punks.Να πούμε, εδώ ο κωδικός αριθμός, 2.0 που συναντάμε στον τίτλο του φεστιβάλ παραπέμπει στο νέο, το διαφορετικό, το επαναστατικό, ό,τιδήποτε οδηγεί σε νέες εμπειρίες.Η προπώληση των εισιτηρίων και για τα δύο μουσικά φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 10.30 π.μ.