F1 GP Ιαπωνίας: Εμφατική pole του Αντονέλι!

Με τον Ράσελ να μην μπορεί να εξάγει το μέγιστο από την W17, η πρώτη θέση έμοιαζε σχεδόν εξασφαλισμένη για τον νεαρό Ιταλό. Ο Ράσελ απειλήθηκε, μάλιστα, για την δεύτερη θέση από τον Λεκλέρ ο οποίος οδηγεί στην κόψη του ξυραφιού από την αρχή του τριημέρου. Ωστόσο ένα λάθος στην έξοδο της Spoon, περιόρισε τον Μονεγάσκο στην τέταρτη θέση. Τρίτος ο Πιάστρι, εξαιρετικός ο Γκασλί, κέρδισε τον Χατζάρ για την έβδομη θέση.





