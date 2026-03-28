F1 GP Ιαπωνίας: Εμφατική pole του Αντονέλι!
Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε με εμφατικό τρόπο τον Τζορτζ Ράσελ σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες του κόσμου για να πάρει την pole. Τρίτος ο Πιάστρι, σοκ για Φερστάπεν!
Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε με εμφατικό τρόπο τον Τζορτζ Ράσελ σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες του κόσμου για να πάρει την pole. Τρίτος ο Πιάστρι, σοκ για Φερστάπεν!
Ο Αντονέλι έχει τον έλεγχο του τριημέρου από την Παρασκευή και σήμερα η pole που πήρε έμοιαζε απλώς σαν λογική συνέχεια των όσων παρακολουθούμε από το FP1.
Με τον Ράσελ να μην μπορεί να εξάγει το μέγιστο από την W17, η πρώτη θέση έμοιαζε σχεδόν εξασφαλισμένη για τον νεαρό Ιταλό. Ο Ράσελ απειλήθηκε, μάλιστα, για την δεύτερη θέση από τον Λεκλέρ ο οποίος οδηγεί στην κόψη του ξυραφιού από την αρχή του τριημέρου. Ωστόσο ένα λάθος στην έξοδο της Spoon, περιόρισε τον Μονεγάσκο στην τέταρτη θέση. Τρίτος ο Πιάστρι, εξαιρετικός ο Γκασλί, κέρδισε τον Χατζάρ για την έβδομη θέση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr