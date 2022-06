Αναμονή τέλος για το Mercedes-AMG One

Μετά από σωρεία καθυστερήσεων, η Mercedes-AMG παρουσιάζει την έκδοση παραγωγής του hypercar μοντέλου της One.

Το συγκεκριμένο μοντέλο με τεχνολογία που έρχεται απευθείας από την F1, ισχύ 1.063 ίππους και τιμή 2,75 εκατομμυρίων ευρώ (προ φόρων) είναι έτοιμο θα κάνει την επίσημη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood στα τέλη του Ιουνίου.



Το διθέσιο Mercedes-AMG One έχει μονοκόκ πλαίσιο και αμάξωμα από ανθρακόνημα κινείται από τον V6 των 1,6 λίτρων που έλκει την καταγωγή του από τον κινητήρα της F1 του 2015, ενώ έχει συνολικά τέσσερις ηλεκτροκινητήρες: Δύο στον εμπρός άξονα, με απόδοση 120 kW o καθένας, ένα στο στροφαλοφόρο, ενώ ο τέταρτος με απόδοση 90 kW κινεί την φτερωτή του turbo.



Το σύστημα συμπληρώνει μία μπαταρία 8,4 kWh που εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως και 18,1 χλμ. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει όπως προαναφέραμε τους 1.063 ίππους, το 0-200 χλμ./ ώρα είναι υπόθεση 7,0 δευτερολέπτων και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 352 χλμ./ώρα. Η απόδοση του V6 με τους συνολικά τέσσερις μεταλλικούς καταλύτες, είναι 574 ίπποι στις 9.000 σ.α.λ., κάτι που σημαίνει πως η ειδική ισχύς του είναι 359 PS/λίτρο.



Η τεχνολογία του turbo όπως και της MGU-K είναι και αυτή από την F1, κάτι που ισχύει και για την ενεργή αεροδυναμική. Με τα προγράμματα οδήγησης Race, Race Safe, EV και Individual που προορίζονται για δημόσιους δρόμους τα χαρακτηριστικά πτερύγια πάνω από τους εμπρός φτερά είναι κατεβασμένα, ενώ εκτείνονται με τα Race Plus και Strat2 που είναι για την πίστα.



Με αυτά εκτείνεται πλήρως και η θηριώδης πίσω αεροτομή, που είναι ένα ακόμα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Mercedes-AMG One.

