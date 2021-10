Νέα διπλή διάκριση για το Nissan Qashqai

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παρά την σύντομη ακόμα καριέρα του το νέο Nissan Qashqai έχει ήδη να προσθέτει στο ενεργητικό του σημαντικές διακρίσεις με πιο πρόσφατες τις βραβεύσεις του ως «The Sun Car of the Year» και «Small SUV/Crossover οf the Year» στο βρετανικό θεσμό The Motor Awards.Διανύοντας, ως θεσμός, τον τέταρτο χρόνο τους, τα Motor Awards 2021 συγκεντρώνουν την τεχνογνωσία των δημοσιογράφων αυτοκινήτου του δημοσιογραφικού ομίλου News UK.Ο συντάκτης της Sun Motors, Rob Gill, είπε: «Με απλά λόγια, δεν υπάρχει καλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο. Ταιριάζει απόλυτα στη ζωή σας. Το ολοκαίνουργιο Qashqai είναι η τέλεια συνταγή: Πρακτικό, με λογική τιμή, κομψό, υβριδικό και με μοντέρνα νέα καμπίνα, που είναι γεμάτη με όλη την τεχνολογία και τις πολυτέλειες που αγαπάμε».Ο Andrew Humberstone, Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan Motors (GB) Ltd. σχολίασε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που βλέπουμε το ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai να αναγνωρίζεται επίσημα στα βραβεία Motors 2021, τόσο ως το καλύτερο crossover όσο και συνολικά ως αυτοκίνητο της χρονιάς από την εφημερίδα The Sun. Αυτή είναι μια ουσιαστική ψήφος εμπιστοσύνης από μερικές από τις πιο δημοφιλείς εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου και τους ειδικούς ανταποκριτές τους στην αυτοκινητοβιομηχανία.»Υποστηρίζοντας τον στόχο της Nissan να επιτύχει 50% «εξηλεκτρισμένες» πωλήσεις στην Ευρώπη έως το 2024, το νέο Nissan Qashqai δεν θα είναι διαθέσιμο μόνο με τον κινητήρα βενζίνης 1.3 DiG-T εξοπλισμένο με υβριδική τεχνολογία, αλλά και με το e-Power το καινοτόμο και βραβευμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης της Nissan, που αντλεί τεχνολογίες από το πρωτοποριακό ηλεκτρικό όχημα Nissan Leaf.Με εκδόσεις τόσο 2WD όσο και 4WD, καθώς και με το χειροκίνητο 6τάχυτο ή το νέο Xtronic CVT κιβώτιο ταχυτήτων, όπως και με την ηλεκτροκίνηση που φέρνει το εκλεπτυσμένο e-Power, το Qashqai θα καλύψει στο έπακρο κάθε απαίτηση του υποψήφιου αγοραστή, με την οδηγική απόλαυση να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε κινητήριας έκδοσης του μοντέλου.Οι τιμές του νέου Qashqai ξεκινούν από τις 24.490 ευρώ.