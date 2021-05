Συνεχίζονται οι δοκιμές της BMW i Hydrogen NEXT

Το πρωτότυπο μοντέλο κυψελών καυσίμου της BMW αναμένεται να μπει στην παραγωγή μετά το 2025.





Το συγκεκριμένο όχημα, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως πρωτότυπο στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, εντυπωσίασε κοινό και δημοσιογράφους, καθώς συνδύαζε την καινοτόμα τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου με μία μπαταρία ιόντων λιθίου και έναν ηλεκτροκινητήρα.Η i Hydrogen NEXT βασίζεται στην X5 και διαθέτει δύο κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό ρεζερβουάρ, τα οποία χωράνε συνολικά έξι κιλά υδρογόνου. Αυτό με τη σειρά του παράγει ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το τοποθετημένο πίσω ηλεκτρικό μοτέρ που αποδίδει ισχύ 374 PS. Σύμφωνα με την Βαυαρική φίρμα, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του υδρογονοκίνητου SUV ξεχωρίζει ο σύντομος σε χρονική διάρκεια ανεφοδιασμός, αντίστοιχος με τα συμβατικής τεχνολογίας μοντέλα.Και ενώ η εξέλιξη της BMW i Hydrogen NEXT προχωρά με σταθερούς ρυθμούς, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορεί να κινηθεί ένα μοντέλο με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου δεν είναι και οι καλύτερες. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της εταιρείας, υπάρχουν ελλείψεις στην υποδομή του δικτύου ανεφοδιασμού, ενώ και η παραγωγή του, προς το παρόν δεν επαρκεί.Ωστόσο, σημειώνουν ότι τόσο η Γερμανία, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγνωρίσει τη σημασία που θα έχει μελλοντικά το υδρογόνο στην βιομηχανία και στην μετακίνηση, ενώ ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία υποδομών για οχήματα υδρογόνου.Το πλάνο της γερμανικής εταιρείας είναι στα τέλη του 2022 να βγουν σε κυκλοφορία κάποια μοντέλα i Hydrogen NEXT, ενώ η μαζική παραγωγή του εάν πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσει μετά το 2025.