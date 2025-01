Τζο Τζόνας: Viral στο TikTok το βίντεο που τον δείχνει ντυμένο σαν drag queen - Τον αποθέωσαν οι θαυμαστές του

Viral έχει γίνει το βίντεο στο TikTok που δείχνει τον Τζο Τζόνας ντυμένο σαν drag queen. Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό κλιπ, που τον δείχνει να αναβιώνει μια σκηνή του τηλεοπτικού προγράμματος «Are You Afraid of the Dark?».Ο διάσημος τραγουδιστής του πρώην συγκροτήματος Jonas Brothers, μοιράστηκε το βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Σε αυτό, φαίνεται να φοράει μια καστανόξανθη, καρέ περούκα κι ένα σατέν μαύρο φόρεμα, ενώ είναι επίσης, βαμμένος.«Πηγαίνω για πατινάζ. Μην τολμήσεις να αγγίξεις τα πράγματά μου», ακούγεται να λέει, ενώ απομακρύνεται από την κάμερα με έναν θεατρικό τρόπο.Οι θαυμαστές του, οι οποίοι σίγουρα δεν περίμεναν το συγκεκριμένο βίντεο, τον αποθέωσαν στα σχόλια, τόσο για τη μεταμόρφωση, όσο και για τις υποκριτικές του ικανότητες. «Ποια είναι αυτή η ντίβα;», του έγραψε κάποιος στα σχόλια, με άλλους να προσθέτουν: «Τζο, νιώθεις όμορφη;» ή «κάνω αίτημα να ανοίξει νέα εφαρμογή μόνο για τα TikTok του Τζο».Μέσα σε δύο μόλις 24ωρα, το βίντεο του Τζο Τζόνας έχει ξεπεράσει τις 4,5 εκατ. προβολές, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από 10.000 σχόλια.