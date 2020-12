Το νέο VW Tiguan και σε plug-in υβριδική έκδοση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η plug-in υβριδική μονάδα της VW περνά και στο ανανεωμένο Tiguan βάζοντας το πιο πετυχημένο εμπορικά SUV της VW το σύγχρονο πλάνο της ηλεκτροποιημένης αυτοκίνησης.Το Tiguan eHybrid χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα της VW με τον 1.4 TSI θερμικό κινητήρα ο οποίος συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης αλλά και το οδηγικό στυλ του οδηγού υπάρχει δυνατότητα για συνδυαστική λειτουργία των δύο μονάδων ισχύος ή ακόμα και για αποκλειστική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική απόδοση φθάνει τους 245 ίππους ενώ στο πρόγραμμα λειτουργίας GTE το οποίο εστιάζει στις επιδόσεις η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 40,8 χλγμ.Το Tiguan eHybrid έχει ως προεπιλογή την εκκίνηση σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία στην οποία η αυτονομία φθάνει έως τα 50 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Με βάση αυτό το δεδομένο το αυτοκίνητο μπορεί να εκτελεί το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών αστικών μετακινήσεων ως ηλεκτρικό όχημα. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιείται από συμβατική πρίζα 2,3 kW ενώ σε wallbox η φόρτιση φθάνει έως τα 3,6 kW. Το Tiguan eHybrid είναι ένα ακόμα μοντέλο της ηλεκτροποιημένης γκάμας της Volkswagen η οποία αποτελεί την πρώτη γραμμή του προγράμματος Way to Zero στόχος του οποίου είναι η επίτευξη ενός μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών CO2 μέχρι το 2050.