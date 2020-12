H Bentley ολοκλήρωσε την πρώτη Blower Continuation

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Bentley ονομάζει το πρώτο ολοκληρωμένο μοντέλο Car Zero καθώς ουσιαστικά αυτό θα λειτουργήσει σαν πρωτότυπο για την δημιουργία των υπόλοιπων 12 αντιτύπων που έχουν σχεδιαστεί για την σειρά Continuation με ακριβή αντίγραφα της θρυλικής προπολεμικής αγωνιστικής Bentley Blower.Η ολοκλήρωση της πρώτης Blower χρειάστηκε 40.000 εργατοώρες καθώς πρόκειται για μια εξολοκλήρου χειροποίητη κατασκευή η οποία βασίστηκε στα αρχικά σχέδια του αυτοκινήτου ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η κατασκευή αρκετών εξαρτημάτων έγινε με τις τεχνικές που υπήρχαν το 1929 οπότε και κατασκευάστηκε το αυθεντικό αυτοκίνητο. Στις περιπτώσεις μάλιστα που δεν υπήρχαν σχέδια των εξαρτημάτων χρειάστηκε να εφαρμοστεί αντίστροφη μηχανολογία με τρισδιάστατες σαρώσεις εξαρτημάτων του κινητήρα, της μετάδοσης αλλά και τμημάτων του πλαισίου.Όπως και η αυθεντική Blower, η Car Zero χρησιμοποιεί έναν πανομοιότυπο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 4,5 λίτρων ο οποίος ήταν εξαιρετικά προηγμένος για την εποχή του με αλουμινένια έμβολα, εκκεντροφόρο επικεφαλής, διπλά μπουζί και φυσικά μηχανικό υπερτροφοδότη τύπου Roots. Η Bentley δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τις τιμές απόδοσης, παρά το γεγονός πως ο κινητήρας έχει ήδη δουλέψει και δοκιμαστεί αρκετές ώρες σε δυναμόμετρο. Στόχος είναι να έχει την απόδοση των 250 ίππων που είχε και ο αυθεντικός κινητήρας ο οποίος είχε κάνει δυνατή και την επίτευξη του ρεκόρ ταχύτητας των 220 χλμ./ώρα από τον Tim Birkin το 1932.Τα πάντα σε σχέση με το πλαίσιο, τα μηχανολογικά συστήματα αλλά και το εσωτερικό στην Car Zero έχουν κατασκευαστεί χειροποίητα και αντιγράφοντας με απόλυτη ακρίβεια την αυθεντική Blower. Τους επόμενους μήνες η Bentley θα χρησιμοποιήσει την Car Zero για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες με διάρκεια 35.000 χιλιομέτρων από τα οποία τα 8.000 χιλιόμετρα θα είναι σε πίστα. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρηθεί και η επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας των 220 χλμ./ώρα με οδηγό τον CEO της εταιρίας Adrian Hallmark. Η παραγωγή των υπόλοιπων 12 αντιτύπων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.