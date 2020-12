Ένα παντός εδάφους αυτοκινούμενο όχημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To θηριώδες όχημα της AM General ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στη δεκαετία του ’80, ενώ έγινε ευρέως γνωστό στην Υφήλιο το 1990 με την εμπλοκή του ως στρατιωτικό όχημα των αμερικανικών δυνάμεων στον Πόλεμο του Κόλπου.Από τότε έχουν κυκλοφορήσει κάποιες ειδικές εκδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ, όπως αυτή που βλέπετε στις εικόνες. Πρόκειται για ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που δημιουργήθηκε το 2000 από την εταιρεία Callen Campers και βρίσκεται προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας https://carsandbids.com. Ο νέος ιδιοκτήτης του θα μπορεί να απολαύσει τις ανέσεις που του προσφέρει η συγκεκριμένη μετατροπή, όπως το διπλό κρεβάτι και τη μικρή αλλά πλήρως πρακτική κουζίνα που περιλαμβάνει εστία γκαζιού. Επίσης είναι εξοπλισμένο με δεξαμενή νερού 132 λίτρων, εξωτερική ντουζιέρα, διαθέτει μεγαλύτερα ρεζερβουάρ καυσίμου με χωρητικότητα που φτάνει τα 227 λίτρα, ενώ δεν λείπουν το σύστημα πλοήγησης της Garmin και το απαραίτητο CB.Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο H1 εφοδιάζεται με έναν V8 πετρελαιοκινητήρα 6,5 λίτρων της Detroit Motors που αποδίδει 198 ίππους και 583 Nm ροπή. Η παραπάνω ισχύς μεταφέρεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου και στους τέσσερις τροχούς, ενώ δεν λείπουν τα απαραίτητα διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης. Επίσης δεν λείπει η after market εξάτμιση.