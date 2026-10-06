Η νέα οικονομία της απόλαυσης

Η ακρίβεια δεν μας έκανε να πάψουμε να αναζητούμε την απόλαυση στο καλό φαγητό, μας έκανε όμως πολύ πιο επιλεκτικούς στον τρόπο που ξοδεύουμε γι’ αυτήν.

Κόβουμε ίσως μία έξοδο, όχι όμως απαραίτητα και το καλό κρασί. Προτιμάμε ένα προκαθορισμένο μενού αντί να παραγγείλουμε χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, ένα εξαιρετικό γλυκό αντί για ολόκληρο δείπνο, μικρότερη μερίδα αντί για ένα πιάτο που θα καταναλωθεί μισό. Και όταν αποφασίζουμε να πληρώσουμε κάτι ακριβότερα, περιμένουμε τουλάχιστον να αξίζει τα χρήματά του.



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