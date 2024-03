Με influencers, life coaches και dog walkers θα πάει μπροστά η Ελλάδα;

Κλείσιμο

Υπάρχουν χιλιάδες νέα παιδιά που έχουν πτυχία από πανεπιστήμια ή και μεταπτυχιακά ακόμα και αναζητούν εργασία. Πολλές νέες και πολλοί νέοι φεύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν. Άλλες και άλλοι προτιμούν να μείνουν στην Ελλάδα. Σπάνια θα βρουν κάποια εργασία ανάλογη με τα προσόντα τους. Συνήθως, θα ξεκινήσουν από κάποια δουλειά τελείως άσχετη με τις σπουδές τους και, αν έχουν μεγάλη τύχη ή κάποιο πολιτικό μέσο, κάποια στιγμή στο μέλλον θα βρουν και μία εργασία σχετική με όσα έμαθαν στις σχολικές αίθουσες και τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα.Μαζί με αυτούς υπάρχουν όμως και κάποιες/κάποιοι, που συνήθως, χωρίς να έχουν τελειώσει κανένα ΑΕΙ (ίσως όχι και το Λύκειο) ασκούν επαγγέλματα (;) τα οποία, τουλάχιστον στη χώρα μας, ήταν παντελώς άγνωστα μέχρι πρόσφατα, ενώ αντίθετα στο εξωτερικό υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες.Έτσι, αυτή την εποχή σημειώνουν άνθηση πολλά επαγγέλματα (ή «επαγγέλματα»), ιδιαίτερα προσοδοφόρα ως επί το πλείστον. Ορισμένα προέκυψαν μέσα από το διαδίκτυο και τις διάφορες δυνατότητες που παρέχει. Γνωστότερο, ίσως, είναι το «επάγγελμα influencer» (ινφλουένσερ). Η λέξη «επηρεαστής» θα μπορούσε να αποδώσει κατά κάποιον τρόπο την αντίστοιχη αγγλική. Μας παρουσιάζουν σκηνές από τη ζωή και την καθημερινότητά τους, αποκτούν ακολούθους (followers) και στηριζόμενοι ιδιαίτερα στον αριθμό των followers που έχουν κερδίζουν χρήματα από διαφημίσεις προϊόντων. Π.χ. η α ινφλουένσερ διαφημίζει το σαμπουάν β, χάρη στο οποίο διατηρεί τα πλούσια μαλλιά της σε άριστη κατάσταση.Υπάρχουν influences στην Ελλάδα που κερδίζουν τεράστια χρηματικά ποσά από την προβολή διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Συχνά διαβάζουμε για τις ιλιγγιώδεις αμοιβές τους και χρήματα που δεν δηλώνονται στην εφορία. Αν ισχύουν τα ποσά που γράφονται για μερικές και μερικούς influencers, τότε μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς πρέπει να δουλέψουμε μερικές δεκάδες χρόνια για να τα εισπράξουμε…Κάτι ανάλογο, γίνεται με τις/ τους λεγόμενους YouTubers, τις/τους Tik Tokers και τις/τους χρήστες του Instagram. Η αλήθεια είναι ότι στον… κλάδο των YouTubers υπάρχουν αρκετά άτομα που παρουσιάζουν ενδιαφέροντα κοινωνικά και άλλα θέματα. Κοινωνικά πειράματα, όπως λέγονται, που έχουμε δει στο You Τube είναι ιδιαίτερα εύστοχα και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα περαιτέρω έρευνας και προβληματισμού. Ο τζίρος, παγκοσμίως για όλους αυτούς, ξεπερνά κατά πολύ τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια! Κάτι που θεωρήθηκε από πολλούς ως παροδικό, ως μόδα που θα περάσει, έχει γίνει πλέον επικερδέστατο επάγγελμα για πολλές και πολλούς!Κατά την άποψη μας, το πρόβλημα δεν είναι των influencers, των YouTubers και των Tik Tokers, αλλά όλων όσων τους ακολουθούν φανατικά. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι ορισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αξιόλογα θέματα, πώς κάποιες και κάποιοι έλκονται από τι τρώει για πρωινό κάποια ή τις καθημερινές δραστηριότητες κάποιου;Η άσκηση και η γυμναστική, όπως και η διατροφολογία είναι γνωστές από την αρχαιότητα για τα οφέλη τους. Μάλιστα, ο Ίκκος ο Ταραντίνος (5ος π.Χ. αιώνας) ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε διαιτολογική υγιεινή για τους αθλητές. Τα τελευταία χρόνια, τα γυμναστήρια ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και άτομα όλων των ηλικιών, ανακάλυψαν ξαφνικά πόσο σημαντική είναι η γυμναστική!Βέβαια τα πολλά οφέλη της σωματικής άσκησης και της γυμναστικής εξανεμίζονται όταν οι ασκούμενοι ακολουθούν διατροφή με πίτσες, πιτόγυρα κ.λπ… Δεν είναι όμως μόνο τα γυμναστήρια στα οποία αθλούνται οι Νεοέλληνες και οι Νεοελληνίδες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και οι λεγόμενοι personal trainers, προσωπικοί γυμναστές/γυμνάστριες, που αναλαμβάνουν την άσκηση, την εκγύμναση ατόμων, στον χώρο της κατοικίας ή και της εργασίας τους. Ο ασκούμενος γυμνάζεται στον χώρο που ο ίδιος επιλέγει υπό την προσωπική επίβλεψη του προσωπικού του γυμναστή ή της προσωπικής του γυμνάστριας. Οι personal trainers είναι… πολύ in τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στο εξωτερικό πάντως σύμφωνα με το Collins English Dictionary, ο όρος είναι γνωστός από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πιθανότατα, ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς δεν υπάρχει σε αμερικάνικα λεξικά, όπως το Merriam Webster.Στο κορυφαίο αυτό λεξικό όμως υπάρχει μια άλλη, πολύ γνωστή λέξη, ιδιαίτερα στους λάτρεις της νυχτερινής διασκέδασης. Πρόκειται για τη λέξη bartender, που σύμφωνα με το Merriam Webster δηλώνει ένα άτομο που σερβίρει ποτά σε μπαρ («a person who serves drinks at a bar»). Η λέξη αυτή η οποία χρονολογείται από το 1825 (!) έχει περάσει και στο ελληνικό λεξιλόγιο, όπου απέκτησε και επιπλέον «συστατικά»: του γνώστη των ποτών και του δημιουργού κοκτέιλ από ποτά, αλκοολούχα ή μη. Θα λέγαμε, ότι στην Ελλάδα μπαρτέντερ είναι κυρίως αυτός που γνωρίζει άριστα τα ποτά, όπως οι σομελιέ που είναι εξαιρετικοί γνώστες των κρασιών και φτιάχνει κοκτέιλ με βάση αυτά και όχι αυτός που σερβίρει τα ποτά, όπως γράφει το Merriam Webster… Επίσης, δεν θα πρέπει να συγχέονται ο μπαρτέντερ με τον μπαρίστα (<ιταλ. barista 1926), ο οποίος ασχολείται με την παρασκευή ροφημάτων και κυρίως, καφέ. Κάποιοι επίσης ταυτίζουν τις λέξεις μπαρτέντερ και μιξολόγος, άλλοι όμως τις θεωρούν διαφορετικές.