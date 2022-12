Το αιώνιο καλοκαίρι της ελληνικής οικονομίας

Και αυτό διότι περιγράφει τη ζωή στην Ελλάδα όπως διαμορφώνεται χάρη στο κλίμα της. Το τραγούδι λέει «summertime and the living is easy, fish are jumping and the cotton is high, your daddy is rich and your mama is good looking, so hush, little baby, don’t you cry».Δηλαδή περιέχει πολλές ελληνικές πραγματικότητες, ότι η ζωή είναι εύκολη το καλοκαίρι, το βαμβάκι είναι ψηλό (παλιότερα) και τα ψάρια πηδούν (παλιότερα), οι Ελληνίδες είναι όμορφες (συνήθως), οι μπαμπάδες βέβαια δεν είναι πλούσιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πράγματα λόγω κλίματος κάνουν τη ζωή πολύ ευκολότερη, συνεπώς δίκιο έχει ο ποιητής όταν λέει να μην γκρινιάζουμε και να μην κλαίμε.Η αλήθεια του τραγουδιού αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχουμε Δεκέμβριο και ακόμη δεν είναι ανάγκη να ανάψουμε το καλοριφέρ σε μια χρονιά που το κόστος θέρμανσης είναι το βασικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Κάποια στιγμή βέβαια θα παγώσουμε κι εμείς, αλλά για λίγο, οπότε ήδη έχουμε γλιτώσει ένα γερό ποσό από την παρατεινόμενη καλοκαιρία.Το κλίμα είναι αυτό που όχι μόνο μας βοηθάει, αλλά μας καθορίζει τη ζωή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο συνειδητοποιούμε.Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε πόσο αξίζει ο ελεύθερος χρόνος (εκτός εργασίας δηλαδή) και πόσο στη Γερμανία, η οποία για πολλούς λόγους είναι με κάποιον τρόπο ο εθνικός μας αντίποδας. Εδώ ο ελεύθερος χρόνος έχει τεράστια αξία λόγω του κλίματος, διότι μπορείς να πας μια βόλτα, να ξαπλώσεις στην ύπαιθρο, να λιάζεσαι (όπως οι μετανάστες της κυρα-Τασίας), να πας για μπάνιο ή να πίνεις καφέδες όλη μέρα στα πεζοδρόμια και τις πλατείες.Στη Γερμανία, αντίθετα, ο ελεύθερος χρόνος έχει κόστος και ελάχιστη αξία. Διότι, αφού δεν μπορείς να κάτσεις έξω, αναγκαστικά είσαι κάπου μέσα και χρεώνεσαι, είτε καίγοντας το καλοριφέρ για να ζεσταθείς στο σπίτι σου, είτε πληρώνοντας μπίρες στις μπιραρίες.Το κρύο κλίμα μειώνει την αξία του ελεύθερου χρόνου, συνεπώς αυξάνει την αξία της εργασίας. Το κλίμα, πρωτίστως, και ο προτεσταντισμός, δευτερευόντως, έκαναν τους Γερμανούς εργασιομανείς.Αντίθετα, το ελληνικό κλίμα και η συγχωρητική για όλα Ορθοδοξία έκαναν τους Ελληνες λιγότερο εργασιομανείς από τους Γερμανούς.