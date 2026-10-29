H βαρύτητα του ντέρμπι με την ΑΕΚ άλλαξε και το σχέδιο του Νίστρουπ

Πριν από περίπου ενάμιση μήνα, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Κηφισιά, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Σ’ εκείνο το ματς της Λεωφόρου, το οποίο ουσιαστικά ήταν… εντός έδρας για τους Πράσινους, ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε κάνει εννιά αλλαγές, αφήνοντας στην αρχική ενδεκάδα μόνο τον Ινιάκι Πένια και τον Στέφαν Ντε Φράι. Κι όταν στη συνέντευξη Τύπου είχε ερωτηθεί για την επιλογή του, απάντησε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο: Είναι λάθος να κάνεις ροτέισον 9-10 παικτών, θέλει μέτρο. Τα είχα σκατώσει στην Κοπεγχάγη όταν είχα αλλάξει 8-9 παίκτες σε έναν ημιτελικό και χάσαμε έναν τελικό εξαιτίας μου. Δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό. Όταν αλλάζεις τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα, καταστρέφεις την αγωνιστική ισορροπία, τους αυτοματισμούς και τη χημεία της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Προτιμώ να διατηρώ έναν σταθερό κορμό για να έχουμε συνοχή».Μετά από 48 μέρες και παίζοντας εναντίον ενός σαφώς ανώτερου αντιπάλου, ο οποίος μάλιστα πήγε στο ΟΑΚΑ προερχόμενος από τρεις σερί νίκες και στο καλύτερο momentum της σεζόν του έως τώρα (για πρώτη φορά στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας), ο Νίστρουπ έκανε δέκα αλλαγές! Αφησε στην ενδεκάδα (πάλι) μόνο τον Πένια, ο οποίος φαίνεται ότι με τον Δανό στον πάγκο θα παίζει… μέχρι να σβήσει ο ήλιος! Και είπε μετά τη λήξη του αγώνα: «Είμαι ικανοποιημένος για τους παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ. Τον Κάτρη, τον Κοντούρη και τον Ραστόντερ. Περιμένουν υπομονετικά να πάρουν χρόνο συμμετοχής και έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο. Ο βασικός λόγος που δεν αλλάζω τον τερματοφύλακα είναι ότι υπάρχει διαφορά στην επιβάρυνσή του σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αλλαγή σε αυτή τη θέση, παρότι και οι άλλοι τερματοφύλακες που έχω είναι πολύ καλοί».Ποια ήταν η βασική διαφορά που ώθησε τον Δανό να… παραβεί τον κανόνα του περί rotation με μέτρο; Ότι την Κυριακή ο Παναθηναϊκός δίνει το δυσκολότερο και πιθανότατα το σημαντικότερο παιχνίδι του μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου! Αν πάρει το τρίποντο εναντίον της πρωταθλήτριας ΑΕΚ όχι μόνο θα τερματίσει σίγουρα σε μια από τις πρώτες δύο θέσεις της βαθμολογίας στο τέλος της… μισής regular season, όχι μόνο θα φτάσει στο +4 από την Ενωση (αν θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ θα νικήσει τον Ατρόμητο στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της), αλλά θα βάλει και τις βάσεις για μια θαυμάσια συνολικά βαθμολογική συγκομιδή, καθώς θα έχει… καθαρίσει με τα τρία ντέρμπι. Και θα είναι ο μοναδικός που θα το έχει κάνει, καθώς απομένουν τα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Oλυμπιακός – ΑΕΚ!Αφησε λοιπόν, εκτός αποστολής Καλάμπρια, Ντε Φράι, Ντέσερς. Και δεν έβαλε ούτε λεπτό Σαλάχ – Εντίν, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Τεττέη. Από τους «βασικούς» πήραν χρόνο συμμετοχής ως «αλλαγές» μόνο οι Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Αντίνο. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς στην Τούμπα χρησιμοποιούσε τη μισή βασική του ενδεκάδα εναντίον του ΠΑΟΚ: Ρότα, Πήλιο, Ρέλβας, Μαρίν, Μάγερ, Γιόβιτς! Σε ποιον θα βγει σε καλό και σε ποιον όχι, θα φανεί μόνο στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ το απόγευμα της (βροχερής, σύμφωνα με της μετεωρολογικές προβλέψεις) Κυριακής…Ποιο ήταν το πιο θετικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό από το ματς με τον Αρη; Ότι παρά την ισοφάριση του Καντεβέρε στο 65’, μετά το 70’ πάτησε γκάζι! Βοήθησε και η αλλαγή του απογοητευτικού Τσιιρβέγια από τον Καμαρά, οι Πράσινοι δημιούργησαν δυο ευκαιρίες με τον Λιβάι Γκαρσία, βρήκαν υπέροχο γκολ από τον καλό στο «κουτί» Ελμίν Ραστόντερ, έχασαν σούπερ φάση για το 3-1 με πρωταγωνιστή τον Σκοπαινό φορ και εφάρμοσαν το ποδοσφαιρικό αξίωμα σύμφωνα με το οποίο όταν μια ομάδα… συνηθίσει να νικά, θα νικήσει και σε κάποια ματς στα οποία δεν θα είναι πολύ καλή! Είναι ισχυρό πια το πνεύμα νικητή που έχει καλλιεργηθεί στον Παναθηναϊκό, αλλά την Κυριακή η πρόκληση είναι τεράστια εναντίον μιας ατσάλινης ομάδας, μιας αήττητης εδώ και έναν χρόνο στο πρωτάθλημα ομάδας!Χαμένη ευκαιρία στο rotation για τον «άνοστο» και επιρρεπή στο λάθος Τσιριβέγια, τον «χλιαρό» Γιάγκουσιτς και τον Πελίστρι που πάλι έχασε δύο γκολ, αρνητικό πρόσημο αυτή τη φορά για τον Πάλμερ – Μπράουν και τον Τσάπρα, θετικό για τον Κοντούρη, ακόμα πιο θετικό για τον Κάτρη και… σούπερ για τον Ραστόντερ που έφτασε ήδη στα τέσσερα γκολ ως αναπληρωματικός φορ που δεν παίζει σχεδόν πάντα ως αλλαγή. MVP ο καταπληκτικός οργανωτικά Λούζα με τις υπέροχες τελικές πάσες του και μεγάλο ερώτημα για τον Νίστρουπ αν και πώς θα μπορέσει να τον «χωρέσει» στην ενδεκάδα της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Διότι Καμαρά και Κάνγκουα δεν βγαίνουν, παρότι η απόδοση του Γάλλου αμυντικού μέσου επανειλημμένως είναι προβληματική...