Μάθημα σκληράδας στον «πόλεμο» για το πρωτάθλημα

Του έλειψε πάρα πολύ ο Κινγκς Κάνγκουα. Ο παίκτης που λειτουργεί ως «συγκολλητής» των γραμμών και είναι ο πληρέστερος χαφ του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς για το Τριφύλλι, ο μέσος από τη Ζάμπια είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είχε χάσει προπονήσεις και έμεινε στον πάγκο. Πόσο επηρεασμένος ήταν, φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όταν μπήκε ως αλλαγή...Του έλειψε πάρα πολύ ο απόλυτα υγιής και πανέτοιμος Λιβάι Γκαρσία. Ουδείς άλλος από τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού διαθέτει τον συνδυασμό ταχύτητας – δύναμης – τεχνικής – εμπειρίας του Λιβάι. Φάνηκε κι αυτός πόσο επηρεασμένος ήταν όταν μπήκε στο β' ημίχρονο και ήταν άφαντος.Ναι, μπορεί να γίνει κουβέντα για τη διαιτησία. Κουβέντα, όμως, τίποτα παραπάνω. Ο Πιρόλα παίρνει πρώτα την μπάλα και μετά τα πόδια του Τεττέη στην επίμαχη φάση του α' μέρους. Ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ έχει καταλογίσει επιθετικό φάουλ του Τεττέη στον Ορτέγκα που έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για το... τσαμπουκαλίκι του με την μπάλα στο κεφάλι του αντιπάλου (δεν υπάρχει πέναλτι). Ο Ντε Φράι δεν έπρεπε να έχει πάρει κίτρινη στις αρχές του β' μέρους, ο Πέντερσεν έξυπνα αφήνει το σορτσάκι του Ντέσερς προτού ο Νιγηριανός πατήσει στη μεγάλη περιοχή στο 86'. Ο Ισπανός ήταν φοβικός, έληξε το ματς πριν από τη λήξη των καθυστερήσεων, δεν είχε καλή βραδιά. Αλλά δεν καθόρισε το αποτέλεσμα. Κι αν είχε κακή πρόθεση εναντίον του Παναθηναϊκού θα είχε αποβάλει τον Αντίνο στο 57' που έπαιξε με τη φωτιά για τη δεύτερη κίτρινη...Θα είναι λάθος αν ο Παναθηναϊκός ασχοληθεί εσωτερικά με τη διαιτησία μετά την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Κι απ΄ ότι κατάλαβα δεν πρόκειται να το κάνει, διότι ούτε ο Νίστρουπ ασχολήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο με τους διαιτητές στις δηλώσεις του, ούτε κάποιο από τα στελέχη του είπε κάτι σχετικό.Με τους παίκτες του πρέπει να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, διότι στο «Γ. Καραϊσκάκης» πέταξε τρομερή ευκαιρία απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει με το σταγονόμετρο (πέντε γκολ σε έξι ματς), που έχει προβληματικούς ακραίους μπακ, που ψάχνει την ταυτότητα και τη χημεία της με καινούριο προπονητή σε μεταβατικό στάδιο. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία βρισκόταν υπό πίεση στο -5 και η οποία αγωνίστηκε από το 66' με δέκα παίκτες. Και απέναντι σε δέκα παίκτες αυτός ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ούτε μία καθαρή ευκαιρία κι' έμεινε με ένα σουτ του Σαλάχ – Εντίν που μπλόκαρε ο Ορτέγκα στο 64', όταν ακόμα αγωνιζόταν με 11 Vs 11!Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε το πάθος, τη δίψα, τον δυναμισμό, τη σκληράδα και την αυτοπεποίθηση του Ολυμπιακού. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από το pressing που περίμενε από τον αντίπαλο σε Καμαρά – Λούζα, δεν έχτισε καλές αντεπιθέσεις, έβγαλε και πολλά νεύρα με Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο. Στο β΄μέρος δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι σε οργανωμένη άμυνα μετά τις δυο «κερδισμένες» κάρτες του Σάλιακα από τον τούρμπο Αντίνο.Ας δουν λοιπόν, όλοι στο video τους εαυτούς τους. Ο Καμαρά, ο Λουζά, ο Γιάγκουσιτς, ο Λιβάι, ο Ταμπόρδα, ο Τεττέη, ο Ντέσερς. Διότι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν αρκούν οι ωραίοι συνδυασμοί, η... τέχνη και το θέαμα. Χρειάζεται και η δίψα, η αύρα, η ενέργεια, ο πόλεμος! Ολα αυτά τα στοιχεία που είχε ο Παναθηναϊκός σ' εκείνο το εκπληκτικό πρώτο 20λεπτο εναντίον του ΠΑΟΚ, τον οποίο είχε ισοπεδώσει στο ΟΑΚΑ. Στο Φάληρο δεν είχε τίποτα απ΄ αυτά. Αλλά, προφανώς, τίποτα δεν τελειώνει, άλλωστε πρώτος είναι ακόμα ο Παναθηναϊκός.Ομως αυτό το «χαστούκι» από τον Ολυμπιακό μπορεί να τον κάνει πιο σκληρό. Οι ομαδες του 2004 και του 2010, οι δύο τελευταίες του Παναθηναϊκού που σήκωσαν την κούπα, ήταν πολύ σκληρές για να πεθάνουν, γι' αυτό και είχαν σταθεί στα πόδια τους μετά από ήττες σε ντέρμπι, σε στραβές και αναποδιές...