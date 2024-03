Κι όμως σύντροφοι δεν είναι, ακριβώς έτσι

Κλείσιμο

Ναι συμβαίνει. Όμως πρέπει ο σύντροφος να γνωρίζει ότι το κίνητρο αυτών των επιδόσεων δεν είναι η κάλυψη διδάκτρων και άλλων τέτοιων. Τότε; Μα το κάνουν για να εξασφαλίσουν μια τσάντα Louis Vuitton, για να αποκτήσουν I Phone τελευταίας τεχνολογίας. Ακόμα για ένα ταξίδι στο εξωτερικό και για να ξεφαντώσουν απολαμβάνοντας, φερ ειπείν, Αντώνη ΡέμοΜάλιστα ο ειδήμων της ιστορίας που για ευνόητους λόγους δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί το όνομά του, υπογράμμισε «εγώ δεν ξέρω ούτε μία». Εννοεί φοιτήτρια να εκδίδεται για δίδακτραΠάμε παρακάτω. Ο σύντροφος Κουτσούμπας προσπέρασε μια πραγματικότητα που συνέβαινε κατά την ένδοξη πορεία του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού» στη Μόσχα του Κρεμλίνου. Οπου τα πιο λουσάτα ξενοδοχεία που φιλοξενούσαν αλλοδαπούς, προερχόμενους από την «κόλαση» του Δυτικού καπιταλισμού, ήταν περικυκλωμένα από χιλιάδες πρόθυμες νέες ΡωσίδεςΟι οποίες δεν πήγαιναν, όπως ισχυρίζεται η φτηνής ποιότητα προπαγάνδα, για ένα ζευγάρι κάλτσες. Πήγαιναν, προθύμως, προκειμένου να εξασφαλίσουν δολάρια ώστε στη συνέχεια μ αυτά τα επισκεφθούν καταστήματα καταναλωτικά τα οποία πωλούσαν στους ξένους μόνο με ξένο συνάλλαγμα. Τουτέστιν δολάρια.Πάμε ακόμα πιο κάτω. Όπως με πληροφόρησε γνωστός μου, επισκέπτης λουσάτων «περιοχών» στο Σίντνευ της Αυστραλίας, μία τέτοια πρόθυμη ηλικίας είκοσι και τεσσάρων ετών, μάλιστα παντρεμένη, όταν την ρώτησε «γιατί το κάνεις;» εκείνη απάντησε με την φράση «If you don’ t like this «fucking» business you never get it in to it»Που μεθερμηνευόμενο, ελευθέρως, πάει να πει «αν δεν το γουστάρεις δεν κάνεις γι αυτή τη δουλειά». Καλύτερα-λέω εγώ-να κάνεις κάτι άλλοΠρέπει ακόμα να επικαλεστώ, σχετικά με την ταχύτατη αναπτυσσόμενη πορνεία, ότι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στο Κογκρέσο, ο ετήσιος τζίρος ολόκληρου του κύκλου με την επωνυμία «Sex», δηλαδή από πορνό και πορνεία μέχρι sex shops και άλλα τέτοια, ξεπερνάει ακόμα και τον αντίστοιχο της πολεμικής βιομηχανίαςΜε απλά λόγια το αρχαιότερο επάγγελμα της Υφηλίου, αναπτύσσεται σε όλες τις χώρες, με ασύλληπτους ρυθμούς, για τον απλούστατο λόγο ότι το χρήμα είναι εύκολο, γρήγορο και μαύρο. Σκεφτείτε μόνο τα ποσά που μπορεί να εξασφαλίσει ένα τέτοιο πρόθυμο κορίτσι μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Σκεφτείτε ακόμα την φρενίτιδα του καταναλωτικού ονείρου. Σκεφτείτε τους μύριους πειρασμούς. Και σκεφτείτε τον σχεδιασμό που κάνουν αυτές οι κοπέλες για το μέλλον τουςΚαι τέλος ένα έχω να πω. Και στο παρελθόν το έχω γράψει. Σήμερα, ηρωίδα είναι το όμορφο, γοητευτικό κορίτσι του μόχθου που αντιστέκεται σε όλους αυτούς τους πειρασμούς και που στο τέλος της ημέρας λέει σε όλους αυτούς που την περιτριγυρίζουν με δέλεαρ το χρήμα «Fuck You»!