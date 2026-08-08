Χώρα προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» 80.000 ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Πάνω από 85 προορισμοί χωρίς βίζα
Χώρα προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» 80.000 ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Πάνω από 85 προορισμοί χωρίς βίζα
Το Ναουρού καταφεύγει στην πώληση διαβατηρίων για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια που θα επιτρέψουν τη μεταφορά του πληθυσμού του σε υψηλότερα εδάφη
Στο Ναουρού η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Σε αυτό το μικρό νησί του Ειρηνικού, η πλειονότητα των κατοίκων ζει στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με ανησυχητικό ρυθμό.
Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση πρέπει να μεταφέρει το 90% των οικογενειών και να ανακατασκευάσει τις υποδομές στις πιο ορεινές, εσωτερικές ζώνες το συντομότερο δυνατό.
Το βαρύ κόστος μεταφοράς και η λύση που βρήκε το κράτος
Το πρόβλημα είναι ότι μόνο η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται να κοστίσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το εσωτερικό της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από δεκαετίες εντατικής εξόρυξης. Για να συγκεντρώσει αυτό το ποσό, το κράτος λάνσαρε ένα πρόγραμμα πώλησης διαβατηρίων.
Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς πολίτες να αγοράσουν την υπηκοότητα της Δημοκρατίας της Ναοέρο, όπως ονομάζεται πλέον η χώρα. Η τρέχουσα τιμή κυμαίνεται γύρω στα 80.000 ευρώ, αποτελώντας μια προσωρινή έκπτωση σε σχέση με την αρχική ταρίφα.
www.gazzetta.gr
Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση πρέπει να μεταφέρει το 90% των οικογενειών και να ανακατασκευάσει τις υποδομές στις πιο ορεινές, εσωτερικές ζώνες το συντομότερο δυνατό.
Το βαρύ κόστος μεταφοράς και η λύση που βρήκε το κράτος
Το πρόβλημα είναι ότι μόνο η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται να κοστίσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το εσωτερικό της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από δεκαετίες εντατικής εξόρυξης. Για να συγκεντρώσει αυτό το ποσό, το κράτος λάνσαρε ένα πρόγραμμα πώλησης διαβατηρίων.
Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς πολίτες να αγοράσουν την υπηκοότητα της Δημοκρατίας της Ναοέρο, όπως ονομάζεται πλέον η χώρα. Η τρέχουσα τιμή κυμαίνεται γύρω στα 80.000 ευρώ, αποτελώντας μια προσωρινή έκπτωση σε σχέση με την αρχική ταρίφα.
www.gazzetta.gr
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