Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους: Στο στόχαστρο ποδηλάτισσες του Tour de France

Αθλήτριες στον περίφημο Γύρο της Γαλλίας χρησιμοποιούν ενισχύσεις σουτιέν για να αυξήσουν την επιφάνεια του στήθους με αποτέλεσμα να αποκτούν καλύτερη αεροδυναμική και πλεονέκτημα στον αγώνα