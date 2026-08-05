Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους: Στο στόχαστρο ποδηλάτισσες του Tour de France
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Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους: Στο στόχαστρο ποδηλάτισσες του Tour de France

Αθλήτριες στον περίφημο Γύρο της Γαλλίας χρησιμοποιούν ενισχύσεις σουτιέν για να αυξήσουν την επιφάνεια του στήθους με αποτέλεσμα να αποκτούν καλύτερη αεροδυναμική και πλεονέκτημα στον αγώνα

Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους: Στο στόχαστρο ποδηλάτισσες του Tour de France
Τα βλέμματα των οπαδών της γυναικείας ποδηλασίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο ενός παράξενου σκανδάλου. Αθλήτριες φέρονται να χρησιμοποιούν ενισχυτικά μαξιλάρια σουτιέν με σκοπό την αύξηση του όγκου του στήθους και την τροποποίηση της ροής του αέρα γύρω από το σώμα.

Η μέθοδος είναι γνωστή ως "chest fairing" και παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μιας και μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση των αθλητριών, προσφέροντάς τους ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την διάρκεια των αγώνων.

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