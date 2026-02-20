MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό
MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό
Ο MrBeast δοκίμασε water fasting και περιέγραψε μια εμπειρία γεμάτη εξάντληση αντί για «διαύγεια»
Οι δίαιτες-εξπρές και τα extreme challenges κυκλοφορούν παντού στο διαδίκτυο, όμως αυτή τη φορά ο ίδιος ο MrBeast μίλησε ανοιχτά για μια εμπειρία που, αντί να τον «απογειώσει», τον εξάντλησε.
Ο διάσημος YouTuber αποφάσισε να δοκιμάσει 14 ημέρες μόνο με νερό, ένα είδος ακραίας νηστείας που έχει γίνει viral ως «health hack». Όπως όμως παραδέχθηκε αργότερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε και η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο διάσημος YouTuber αποφάσισε να δοκιμάσει 14 ημέρες μόνο με νερό, ένα είδος ακραίας νηστείας που έχει γίνει viral ως «health hack». Όπως όμως παραδέχθηκε αργότερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε και η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα