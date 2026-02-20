MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό
MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

Ο MrBeast δοκίμασε water fasting και περιέγραψε μια εμπειρία γεμάτη εξάντληση αντί για «διαύγεια»

MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό
Οι δίαιτες-εξπρές και τα extreme challenges κυκλοφορούν παντού στο διαδίκτυο, όμως αυτή τη φορά ο ίδιος ο MrBeast μίλησε ανοιχτά για μια εμπειρία που, αντί να τον «απογειώσει», τον εξάντλησε.

Ο διάσημος YouTuber αποφάσισε να δοκιμάσει 14 ημέρες μόνο με νερό, ένα είδος ακραίας νηστείας που έχει γίνει viral ως «health hack». Όπως όμως παραδέχθηκε αργότερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε και η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν.

