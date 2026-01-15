Το θαύμα της φύσης: Ο «υπερ-αγριόχοιρος» που μπορεί να φτάσει τα 200 κιλά

Κλείσιμο

Ο πληθυσμός των αγριόχοιρων έχει αυξηθεί στη Γαλικία τα τελευταία χρόνια και μαζί με αυτόν, έχουν εμφανιστεί μερικά από τα πιο εντυπωσιακά δείγματά τους: οι «vakamulos», που μπορούν να φτάσουν σε βάρος έως και 200 κιλά.Αυτά τα ζώα συνήθως κινούνται σε περιοχές μακριά από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αν και προκαλούν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν διαφέρουν πολύ από τον κοινό αγριόχοιρο, με τη διαφορά ότι αυτή η υποομάδα ξεπερνά συχνά τα 10 χρόνια ζωής και φτάνει σε πολύ μεγάλο βάρος. Κατοικεί σε αφιλόξενες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, ενώ μία από τις βασικές τροφές τους είναι τα κάστανα.Πώς βγήκε το όνομα «vakamulos»Ο όρος «vakamulos» επινοήθηκε από τον Senén Ramos, επικεφαλής της κυνηγετικής ομάδας Monteros Ribeira Sacra, ο οποίος εξηγεί στο EFE ότι κυνηγοί από άλλες περιοχές της Ισπανίας παρομοίαζαν αυτούς τους αγριόχοιρους με αγελάδες ή μουλάρια λόγω του τεράστιου μεγέθους τους.Οι περιοχές όπου είναι πιο συχνό να συναντήσει κανείς αυτά τα ζώα είναι η Ribeira Sacra και πιο συγκεκριμένα, τα Cañones del Sil, μεταξύ των επαρχιών Λούγο και Ουρένσε. Πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερα απότομο και τραχύ έδαφος, κάτι που δυσκολεύει το κυνήγι και ευνοεί την ανάπτυξη ασυνήθιστα μεγάλης μυϊκής μάζας. «Είναι σαν να βρίσκονται όλη μέρα στο γυμναστήριο», σχολιάζει ο Ramos.Από τον ποταμό Σιλ, αυτά τα ζώα έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιοχές και έχουν ήδη εντοπιστεί σε διάφορα σημεία των επαρχιών Α Κορούνια και Ποντεβέδρα. Στις 25 Δεκεμβρίου, μια κυνηγετική ομάδα θήρευσε έναν αγριόχοιρο βάρους 149 κιλών στο Abegondo.Ο Antón Arrojo, πτυχιούχος Βιολογίας και μέλος της Federación Galega de Caza, εξήγησε στο EFE ότι «εδώ και δύο δεκαετίες ο πληθυσμός των αγριόχοιρων έχει αυξηθεί στη Γαλικία και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν τέτοιου είδους ζώα».Σύμφωνα με τον Arrojo, οι «vakamulos» συνήθως κινούνται μόνοι, αν και μπορεί να εμφανιστούν σε αγέλες όταν οι θηλυκοί αγριόχοιροι βρίσκονται σε περίοδο οίστρου. Όσον αφορά την ανησυχία για τροχαία ατυχήματα, επισημαίνει ότι δεν είναι συχνό να τους βλέπει κανείς στους δρόμους.Παρόλα αυτά, η Dirección General de Tráfico (DGT) ενημέρωσε ότι το 2024 σημειώθηκαν 3.724 ατυχήματα που σχετίζονταν με αγριόχοιρους στη Γαλικία. Επιπλέον, κατά την κυνηγετική περίοδο 2024-2025 καταγράφηκαν 4.269 αναφορές για ζημιές που προκλήθηκαν από αυτά τα ζώα.