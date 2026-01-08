Η Ντόρτμουντ έκανε τον Καρέτσα να χαμογελάσει: Η ιστορία που φανερώνει το μέλλον του
Μία αστεία ιστορία από τα… θεωρεία του γηπέδου έκανε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα να χαμογελάσει, αλλά ταυτόχρονα φανερώνει ότι το όνομά του έχει αρχίσει να κυκλοφορεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ
Ο Έλληνας διεθνής, που αγωνίζεται στην Γκενκ, είχε πει πριν από την έναρξη της σεζόν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του χρονιά στο βελγικό σύλλογο. Τώρα, όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, αφού απολαμβάνει την καθημερινότητά του στην ομάδα και η προοπτική μεταγραφής τον Ιανουάριο δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα, όπως αναφέρει ιστοσελίδα από το Βέλγιο.
Η… αφορμή για το γέλιο ήρθε από ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του κυπέλλου ενάντια στην Άντερλεχτ. Ο δημοσιογράφος Γιάρνο Μπέρτο αποκάλυψε ότι ένας σκάουτερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρισκόταν στις εξέδρες και έφυγε αμέσως μόλις αντικαταστάθηκε ο Καρέτσας.
