Η Ντόρτμουντ έκανε τον Καρέτσα να χαμογελάσει: Η ιστορία που φανερώνει το μέλλον του

Μία αστεία ιστορία από τα… θεωρεία του γηπέδου έκανε τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα να χαμογελάσει, αλλά ταυτόχρονα φανερώνει ότι το όνομά του έχει αρχίσει να κυκλοφορεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ