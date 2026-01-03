Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν
Υπάρχουν αρχαίες πόλεις που γνωρίζουμε μόνο από παλαιά κείμενα και επιγραφές, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστο πού ακριβώς βρίσκονται, προκαλώντας μυστήριο
Σύμφωνα με άρθρο του Live Science, υπάρχουν αρκετές αρχαίες πόλεις που ποτέ δεν βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους. Η ύπαρξή τους επιβεβαιώνεται μέσα από αρχαία κείμενα που τις περιγράφουν, όμως η τοποθεσία τους έχει χαθεί μέσα στον χρόνο.
Isiasagrig: Η χαμένη πόλη της Μεσοποταμίας με τα ανάκτορα και τον θεό της σοφίας
Η πόλη έγινε γνωστή λίγο μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, όταν βρέθηκαν χιλιάδες αρχαίες πινακίδες που ανέφεραν το όνομά της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Isiasagrig βρισκόταν στο Ιράκ πριν από περίπου 4.000 χρόνια.
