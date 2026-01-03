ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν
BEST OF NETWORK

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν

Υπάρχουν αρχαίες πόλεις που γνωρίζουμε μόνο από παλαιά κείμενα και επιγραφές, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστο πού ακριβώς βρίσκονται, προκαλώντας μυστήριο

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν
Σύμφωνα με άρθρο του Live Science, υπάρχουν αρκετές αρχαίες πόλεις που ποτέ δεν βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους. Η ύπαρξή τους επιβεβαιώνεται μέσα από αρχαία κείμενα που τις περιγράφουν, όμως η τοποθεσία τους έχει χαθεί μέσα στον χρόνο.

Isiasagrig: Η χαμένη πόλη της Μεσοποταμίας με τα ανάκτορα και τον θεό της σοφίας
Η πόλη έγινε γνωστή λίγο μετά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, όταν βρέθηκαν χιλιάδες αρχαίες πινακίδες που ανέφεραν το όνομά της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Isiasagrig βρισκόταν στο Ιράκ πριν από περίπου 4.000 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης