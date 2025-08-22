Μπορεί η λύση μαθηματικών προβλημάτων να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη σκέψη;
Ερευνητές της OpenAI ανέπτυξαν ένα πειραματικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που κατάφερε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2025, αποδεικνύοντας πρόοδο στη δημιουργία συστημάτων ικανών για βαθύ συλλογισμό - ένα σημαντικό βήμα προς την τεχνητή γενική νοημοσύνη
Λίγους μήνες πριν από τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO) του 2025, μια ομάδα της OpenAI τόλμησε να δοκιμάσει κάτι ριζοσπαστικό: να εκπαιδεύσει ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ώστε να επιλύει με εντελώς αυτόνομο τρόπο τα πιο απαιτητικά μαθηματικά προβλήματα παγκοσμίως - εκείνα της IMO. Όχι μόνο τα έλυσε, αλλά βαθμολογήθηκε με σκορ που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, ισοφαρίζοντας τις επιδόσεις των κορυφαίων μαθητών από όλο τον κόσμο.
Ο στόχος της OpenAI δεν ήταν απλώς να λύσει μερικά δύσκολα προβλήματα. Ήθελε να δει αν ένα μοντέλο AI μπορεί να αναπτύξει ικανότητες συλλογισμού που προσομοιάζουν την ανθρώπινη σκέψη, να επιδεικνύει κατανόηση, να προσαρμόζεται, να αξιολογεί την αβεβαιότητα. Και να ξέρει, πάνω απ' όλα, αν και πότε δεν γνωρίζει την απάντηση.
Η πρόκληση
Η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα είναι ένας από τους πιο δύσκολους διαγωνισμούς στον κόσμο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν έξι προβλήματα σε δύο ημέρες, τρία ανά ημέρα, εντός 4,5 ωρών κάθε φορά. Η λύση δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Απαιτείται αναλυτική απόδειξη, βήμα προς βήμα, η οποία συχνά καταλαμβάνει πολλές σελίδες.
Το πειραματικό σύστημα της OpenAI, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε βοηθητικά εργαλεία, αντιμετώπισε τις ίδιες συνθήκες με τους μαθητές συμμετέχοντες. Πέτυχε να επιλύσει πέντε από τα έξι προβλήματα σωστά, αποσπώντας 35 από τους 42 βαθμούς. Μόνο το 4% των 630 διαγωνιζόμενων μαθητών ξεπέρασε αυτή την επίδοση.
