Μπορεί η λύση μαθηματικών προβλημάτων να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη σκέψη;

Ερευνητές της OpenAI ανέπτυξαν ένα πειραματικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που κατάφερε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2025, αποδεικνύοντας πρόοδο στη δημιουργία συστημάτων ικανών για βαθύ συλλογισμό - ένα σημαντικό βήμα προς την τεχνητή γενική νοημοσύνη