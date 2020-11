Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ επιμένει για «νοθεία», ο Μπάιντεν απαντά με «δημοκρατία» και το θρίλερ συνεχίζεται

News Conference at 6:30 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020



«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την φίμωση των ψηφοφόρων μας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αγάπη και τέτοιο πνεύμα από ανθρώπους που ξέρουν τι συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που θα αναφερθούν σίγουρα» ανέφερε ο Τραμπ.

«Νικήσαμε με ιστορικούς αριθμούς. Δεν υπήρξε μπλε κύμα. Οι δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης αποτελούν παρέμβαση στις εκλογές.

Αν μετρήσετε τις νόμιμες ψήφους, κέρδισα εύκολα. Με τις παράνομες, προσπαθούν να κλέψουν. Νικήσαμε με ιστορικούς αριθμούς. Οι δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης αποτελούν παρέμβαση στις εκλογές.

«Υπάρχουν δεκάδες Ρεπουμπλικανοί παρατηρητές στην Φιλαδέλφεια όπου καταμετρώνται οι ψήφοι. Και γίνεται και live μετάδοση. Οι επικεφαλής της διαδικασίας καλωσορίζουν όλους τους εξειδικευμένους παρατηρητές σε όλη την Πενσυλβάνια» έγραψε στο twitter, ανάρτηση η οποία αποκλείστηκε.















Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπάιντεν διαβεβαίωνε ότι η καταμέτρηση είναι αξιόπιστη, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.







I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020





«Ζητώ σε όλους να παραμείνουν ήρεμοι. Η διαδικασία λειτουργεί», δήλωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.







I ask people to stay calm.

The process is working.

The count is being completed. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020





Η αντιπαράθεση των υποψηφίων έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα για την ακεραιότητα της διαδικασίας, καθώς ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα μαζέψει τις 270 εκλογικές ψήφους που απαιτούνται για να αναλάβει την προεδρία.



Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για διαφθορά, ενώ δεν έδωσε στοιχεία, στο διάγγελμά του.



Από την πλευρά του ο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού παρακολούθησαν μια ενημέρωση για την COVID-19 δήλωσε ότι «κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί», ενώ με ανάρτηση του στο Twitter τονίζει ότι «κανείς δεν θα μας στερήσει τη Δημοκρατία. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Η Αμερική έχει φτάσει τόσο μακριά, έχει δώσει πολλές μάχες και έχει υπομείνει πολλά για να το επιστρέψει»





No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020





Παράλληλα σε άλλη του ανάρτηση καλεί τον κόσμο να μην επιτρέψει τον Τραμπ να μπλοκάρει τη διαδικασία της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων.







Donald Trump is going to court to stop votes from being counted. We have assembled the largest election protection effort in history to fight back and need your help.



Chip in to make sure every vote is counted: https://t.co/ksrwxu9nDE — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020

Σε κλίμα διχασμού συνεχίζεται το θρίλερ της καταμέτρησης των ψήφων για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ με τονσε διάγγελμά του λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) να μιλά ξανά για νοθεία και τοννα απαντά λίγο αργότερα ότιΤα όσα είπε ο Τραμπ, μάλιστα,καταγγέλλοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ για ψευδείς ισχυρισμούς.Την ίδια ώρα η καταμέτρηση συνεχίζεται στις πέντε πολιτείες η τελική εκτίμηση για τις οποίες ακόμα εκκρεμεί με τον Μπάιντεν να χρειάζεται να κερδίσει μια εξ αυτών για να συγκεντρώσει τους 270 εκλέκτορες που θα του χαρίσουν τη νίκη.Τις τελευταίες ώρες κορυφώνεται το θρίλερ και στηνμε τους δύο υποψηφιους να συγκεντρώνουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό καθώς η διαφορά τους είναι στις περίπου 1.900 ψήφους ενώ εκτιμάται ότι απομένει η καταμέτρηση συνολικά 16.000 ψήφων.Υπενθυμίζεται ότι η Τζόρτζια κατά βάση πηγαίνει στους Ρεπουμπλικάνους από το 1992 και ο Τραμπ το 2016 είχε κερδίσει την Χίλαρι Κλίντον με διαφορά πέντε μονάδων.Στην, την μοναδική από τις πέντε εκκρεμείς πολιτείες στην οποία ο Μπάιντεν είναι μπροστά, η καταμέτρηση συνεχίζεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς με πολλούς να εκτιμούν οτι δεν αποκλείεται αυτή να συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.Στηστην οποία ο Τραμπ είναι το ξεκάθαρο φαβορί επιστολικές ψήφοι γίνονται δεκτοί μέχρι τις 12 Νοεμβρίου αν και αυτό δεν αναμένεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ.Στηνεκκρεμεί η καταμέτρηση 250.000 ψήφων με τον Μπάιντεν να υπολείπεται περίπου κατά 26.000 του Τραμπ με τους υπεύθυνους της καταμέτρησης να ανακοινώνουν ότι περιμένουν το μεγαλύτερο τμήμα της καταμέτρησης θα έχει ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή.Για την, τέλος, η εκτίμηση είναι ότι θα καταλήξει στους Ρεπουμπλικάνους και τον Τραμπ.Ο Τραμπ, κατα την διάρκεια της ομιλίας του επαναλάμβανε συνεχώς πως «» και πως» και επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, στα μέσα ενημέρωσης και σε όλοΠαράλληλαπου γινόταν καταμέτρηση τωνδεν άφησαν τους εκπροσώπους της εκστρατείας του να είναι στην διαδικασία και σφράγιζαν τα τζάμια του εκλογικού κέντρου για να μην μπορουν να δου τι συμβαίνει μέσα. «Είχα πει εδώ και καιρό οτι οι επιστολικές ψήφοι θα αποδειχθούν μεγάλη καταστροφή.».τότε οι αριθμοί μας άρχισαν ως εκ θαύματος να κρύβονται».Ακόμα, ισχυρίστηκε πως οι επιστολικές ψήφοι «έχουν καταστρέψει το σύστημά μας» και «έχουν καταστρέψει τις εκλογές» και πως οι παρατηρητές των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές αποκλείονται ή στερούνται πρόσβασης στηκαι στο«Πάνε να κερδίσουν με ψέματα», «γίνονται παρατυπίες από πλευράς εργαζομένων στα κέντρα καταμέτρησης», «θέλουμε παρατηρητές σε εκλογικά κέντρα», «κερδίσαμε τις εκλογές» και «», ανέφερε επίσης ο Τραμπ.«Θα έχουμε πολλές δίκες», προειδοποίησε, θα ακολουθηθεί ο δρόμος «των νομικών διαδικασιών. Σε τελευταία ανάλυση, έχω την αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές» για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών.«Αν μετρήσουν τις νόμιμες ψήφους, τότε έχω κερδίσει τις εκλογές εύκολα» επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, ισχυριζόμενος πως υπάρχουν ψήφοι που δεν θα έπρεπε να έχουν καταμετρηθεί. Κατα την διάρκεια του διαγγέλματος τουμε τον, ενοχλημένοι από τα όσα είπε στις δηλώσεις του και μόνο μέσα απο την επίσημη σελία του Λευκού Οίκου συνεχίστηκε μέχρι τέλους, χωρίς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να δεχθεί ερωτήσεις απο τους δημοσιογράφους.