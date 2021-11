Βασίλης Ευθυμιάδης, εμπορικός διευθυντής της Τεορέν Μοτορς Α.Ε.





H Renault είναι μια καινοτόμος εταιρεία με ιστορία 123 χρόνων. Η πορεία της έχει δείξει ότι όχι μόνο αντιλαμβάνεται τις αγοραστικές ανάγκες και τις εξυπηρετεί, αλλά πολλές φορές είναι μπροστά από την εποχή της και δημιουργεί νέες κατηγορίες αυτοκινήτων. Στο παρελθόν οι προκλήσεις είχαν να κάνουν κυρίως με τη διαχείριση του αμαξώματος και την προσαρμογή κάποιων σχεδιαστικών καινοτομιών ικανών να κάνουν το εκάστοτε νέο μοντέλο πιο λειτουργικό και φιλικό στο χρήστη.Έτσι, η Renault παρουσίασε, για παράδειγμα, τα πρωτοποριακά μοντέλα ενός όγκου, όπως τα Espace, Scenic και Twingo που εξυπηρετούσαν την ευελιξία και προσέφεραν μέγιστη χωρητικότητα στο εσωτερικό. Σήμερα, οι προκλήσεις έχουν διαφοροποιηθεί. Η προστασία του περιβάλλοντος με την παραγωγή όσο το δυνατόν πιο «πράσινων» αυτοκινήτων, η διαχείριση των μπαταριών αλλά και των εξαρτημάτων των αυτοκινήτων μετά το τέλος της ζωής τους, η διασύνδεση των αυτοκινήτων με άλλα οχήματα και με το δίκτυο, το car sharing, είναι μερικές από τις προκλήσεις της εποχής μας.Η Renault έχει απαντήσεις για όλα. Στόχος της είναι μέχρι το 2025 περισσότερο από το 65% των οχημάτων που πουλάει να είναι ηλεκτρικά ή εξηλεκτρισμένα, ώστε να επιτύχει το πιο «πράσινο» πορτόφολιο μοντέλων στην Ευρώπη. Με επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αυτή στο πρώτο εργοστάσιο κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπης, στην πόλη Flins της Γαλλίας, σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μοντέλο ανάπτυξης, με πάνω από 120.000 οχήματα να ανακυκλώνονται κάθε χρόνο.Η συνεργασία με τη Google, που θα αποτελέσει δομικό στοιχείο των νέων μοντέλων, αρχής γενομένης από το νέο Megane, θα επιτρέψει στη Renault να γίνει ο πρώτος κατασκευαστής που θα προσφέρει, χωρίς τη χρήση smartphone, τα Google Maps, το Google Assistance καθώς και 40 ακόμα applications. Όσον αφορά στην κοινή χρήση, ήδη σε πρωτότυπα όπως το Morphoz έχει δείξει ότι το αυτοκίνητο εκτός από αυτόνομο, μπορεί να αποτελέσει ένα κοινόχρηστο μέσο μεταφοράς, ως κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου μετακινήσεων. Όπως, προσφάτως, τόνισε ο CEO του Group, κ. Luca de Meo, με αφορμή την παρουσίαση του νέου Megane «το αυτοκίνητο θα αποτελεί μέρος ενός οικοσυστήματος, ως μια πλατφόρμα hardware που φιλοξενεί λογισμικά τελευταίας γενιάς και βελτιστοποιημένα συστήματα συνδεσιμότητας, όλα τους έτοιμα να προσφέρουν νέες εμπειρίες».Πράγματι η Renault έχει εμπειρία άνω των 11 χρόνων με την ηλεκτροκίνηση, αποτελώντας τη μόνη εταιρεία που προσέφερε πλήρη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων εδώ και μία δεκαετία. Το 100% ηλεκτρικό Renault ZOE βρίσκεται ήδη στην 3η γενιά του, ενώ εξακολουθεί και αποτελεί το best seller ηλεκτρικό, σε συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη. Από τώρα μέχρι το 2025 η Renault θα λανσάρει πάνω από 14 νέα μοντέλα, εκ των οποίων τα 7 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Όλες οι νέες αφίξεις στην κατηγορία Β θα είναι 100% ηλεκτρικές, ενώ και όλες οι νέες αφίξεις στις κατηγορίες C & D θα είναι, επίσης, 100% ηλεκτρικές.Ανάμεσα σε αυτά τα νέα λανσαρίσματα περιλαμβάνεται η νέα γενιά Megane, που είναι 100% ηλεκτρική, βασίζεται στη νέα «ηλεκτρική» πλατφόρμα CMF-EV, έχει την πιο λεπτή συστοιχία μπαταριών της αγοράς και μέγιστη αυτονομία 470 χλμ. To 2024 στο εργοστάσιο της Νότιας Γαλλίας, Renault Electricity, θα κατασκευάζεται το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, Renault 5, το οποίο θα βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-BEV. Τέλος, το Renault Group θα αναβιώσει ακόμα ένα εμβληματικό μοντέλο, το οποίο έχει τον κωδικό «4ever», θα είναι ηλεκτρικό και αναμένεται να αποτελέσει ένα future classic κομμάτι της γκάμας της.Το Renault Group πιστεύει ότι τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μακροπρόθεσμα την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Η υβριδική τεχνολογία συμπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσφορά σε ηλεκτρικά οχήματα, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στο χρήστη, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και την αίσθηση ενός ηλεκτρικού, αλλά χωρίς συμβιβασμούς στην αυτονομία. Με την υβριδική τεχνολογία το Renault Group αξιοποιεί στο μέγιστο την πολυετή εμπειρία του στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από τη Formula1.Η καινοτόμα υβριδική τεχνολογία E-TECH, που εξοπλίζει τα best seller, Clio, Captur, Megane και Arkana, βασίζεται σε ένα ώριμο και προηγμένο τεχνολογικά σύστημα που προσφέρει οδηγική απόλαυση και «ηλεκτρικά» πλεονεκτήματα, όπως η διαθέσιμη ροπή από 0 στροφές, η αθόρυβη λειτουργία, η απουσία εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάστασης ή συντήρησης κ.α. Ας μην ξεχνάμε, μάλιστα, ότι το Captur Plug-in Hybrid αποτελεί το πρώτο επαναφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία του. Παράλληλα, η Renault έχει επενδύσει στην υδρογονοκίνηση στα επαγγελματικά της οχήματα, με πιο πρόσφατο το πρωτότυπο Master Van H2-TECH, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η εξέλιξή της, παράλληλα με αυτή των ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων.Το νέο Renault Arkana είναι ένα εντυπωσιακό κουπέ SUV που συνδυάζει την καθηλωτική εμφάνιση με τη χρηστικότητα, αφού έχει μεγάλο χώρο επιβατών και κορυφαίο πορτ-μπαγκάζ, τον crossover χαρακτήρα, με 20 εκ. απόστασης από το έδαφος, με την πλήρως υβριδική γκάμα κινητήρων, την κορυφαία ποιότητα, με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας, αλλά και με μια πλήρη γκάμα state of the art συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης. Η μοναδικότητά του έγκειται ακριβώς σε αυτόν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα που διατίθεται στην τιμή πρόκληση των 25.290€. Με το νέο Arkana, η Renault εκδημοκρατίζει το premium, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση με ξεχωριστή αισθητική σε μία κατηγορία που, μέχρι πρότινος, μονοπωλούσαν οι πολυτελείς μάρκες.