Το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ και ο Κινηματογράφος Δαναός παρουσιάζουν το πρώτο κινηματογεωγραφικό κουίζ στην Ελλάδα!

Μπορείτε να παίξετεκαι να απαντάτε στα ειδικά έντυπα ως ομάδα. Αν θέλετε να ανέβετε και στη σκηνή, θα υπάρχουν και ειδικά challenges!Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και παιδιά με συνοδεία ενηλίκων.Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Καραμαγκιώλης σημειώνει σχετικά με την εκδήλωση:Μία ταινία είναι σαν ένα παιδί που γεννιέται στον τόπο του και κάποια στιγμή ανοίγει τα φτερά του και φεύγει όταν ενηλικιώνεται για να κάνει τον γύρο του κόσμου και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα που μεγάλωσε και να συναντήσει τις παιδικές του μνήμες. Έτσι και το «Άβελ» αφού ξεκίνησε την πορεία του στον Δαναό προχώρησε σε αόρατες- ορατές πόλεις σαν παράνομος λαθρεπιβάτης που βρέθηκε στα Χανιά και τη Λάρισα, το Σαν Φρανσίσκο και το Σάντα Κρουζ, τη Βιέννη και το Αίγιο και άλλες πόλεις σαν ξέμπαρκο καράβι και τώρα επιστρέφει για να προβληθεί σε ένα event πραγματικά ριζοσπαστικό και πρωτοπόρο στην Ελλάδα. Ένα κινηματογραφικό-γεωγραφικό happening στον Δαναό με την ομάδα πίσω από το «η Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, φαντασία και ατελείωτο παιχνίδι. Το συναίσθημα θα είναι μονόδρομος!Εκ μέρους του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, η Σμαράγδα Αλεξανδρή δηλώνει:Όταν ο Κωνσταντίνος μου πρότεινε να παίξω έναν μικρό ρόλο στο «Άβελ» λίγα χρόνια πίσω, το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσα να μαντέψω είναι ότι μια μέρα θα κάναμε κοινή εκδήλωση με προβολή της ταινίας και κουίζ! Το σινεμά και η γεωγραφία έχουν τόσα κοινά και μοιράζονται τόσα όμορφα πράγματα! Ανυπομονώ να τα ανακαλύψουμε παρέα και να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία όπως πάντα με αγάπη και ενθουσιασμό για την τέχνη, τη γνώση, αλλά και τα ταξίδια του νου και του χάρτη! Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο αλλά και τον Δαναό για την φανταστική ιδέα να συνυπάρξουμε στην μεγάλη κεντρική αίθουσα του κινηματογράφου.