Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική εγκαινιάζει το Τμήμα Δομικών Καρδιοπαθειών με την πρώτη επιτυχή επέμβαση TAVI

Το νέο Τμήμα αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα της Κλινικής προς την παροχή εξειδικευμένων, υψηλού επιπέδου καρδιολογικών υπηρεσιών, εφάμιλλων των κορυφαίων διεθνών κέντρων, με έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και στη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών.Σημαντικό ορόσημο για το Τμήμα, αποτελεί η, σε ασθενή 92 ετών, η οποία υποβλήθηκεγια την εκτέλεση επεμβάσεων δομικών καρδιοπαθειών, με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και μετά από μόλις, η ασθενής έλαβε εξιτήριο στις 12 Ιανουαρίου 2026, σε άριστη κλινική κατάσταση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων, ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων ακόμη και σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας.Στην επέμβαση συμμετείχαν ο, Aναισθησιολόγος ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και η Καρδιολόγος κα, MD, PhD, Διευθύντρια Τμήματος Υπερηχοκαρδιογραφίας και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Βηματοδοτικού – Απινιδωτικού Κέντρου ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, ενώ υπήρχε ταυτόχρονη καρδιοχειρουργική κάλυψη από τους, MD, PhD, Καρδιοχειρουργό, Συντονιστή Διευθυντή Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και, Καρδιοχειρουργό, Επιμελητή Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και αγγειοχειρουργική κάλυψη από τον, Αγγειοχειρουργό, Διευθυντή Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Υπεύθυνο Αγγειοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων. Η ασθενής παρέμεινε για 24 ώρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τις υπόλοιπες 2 ημέρες στην κλινική. Πολύ σημαντική ήταν η συνεισφορά του εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού και των τεχνολόγων του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της ΜΕΘ και του τμήματος νοσηλείας.Τοπαραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του:να προσφέρει καινοτόμες, ασφαλείς και εξατομικευμένες ιατρικές λύσεις, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του.