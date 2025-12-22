Η ΜΕΓΑ ανάμεσα στους True Leaders 2024


Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η ΜΕΓΑ διακρίθηκε για 15η συνεχή χρονιά ως True Leader 2024, στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού της ICAP, που εδώ και 15 χρόνια αναδεικνύει και επιβραβεύει την επιχειρηματική αριστεία και τη δυναμική των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων


Ανάμεσα σε περισσότερες από 85.000 εταιρείες και Ομίλους που αξιολογήθηκαν βάσει αυστηρών και αξιοκρατικών κριτηρίων, μόλις 105 εταιρείες και 9 Όμιλοι κατάφεραν να διακριθούν, με τη ΜΕΓΑ να συγκαταλέγεται επάξια ανάμεσά τους.

Η συγκεκριμένη βράβευση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της ΜΕΓΑ στην αγορά και αναδεικνύει τη σταθερή της δέσμευση να προσφέρει μια 100% ελληνική, καινοτόμα πρόταση στον παγκόσμιο τομέα της προσωπικής υγιεινής.
