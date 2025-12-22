Η ΜΕΓΑ ανάμεσα στους True Leaders 2024

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η ΜΕΓΑ διακρίθηκε για 15η συνεχή χρονιά ως True Leader 2024, στο πλαίσιο του καταξιωμένου θεσμού της ICAP, που εδώ και 15 χρόνια αναδεικνύει και επιβραβεύει την επιχειρηματική αριστεία και τη δυναμική των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων