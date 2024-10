Project Future: το πρόγραμμα εξειδικεύσεων για νέους πτυχιούχους ξεκινάει!

Κλείσιμο

Ο 11ος κύκλος του επιτυχημένου προγράμματος Project Future της Πειραιώς, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, ξεκινάει, και δίνει σε νέες και νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα τη στήριξη και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.Το Project Future πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 21/10/2024 και οι υποψήφιες και υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν σε έναν από τους 7 πυλώνες του business και της τεχνολογίας:- Business Intelligence & Machine Learning- Digital Marketing & eCommerce Young Practitioners- HR Management- Building Intelligence with GenAI & ML Tools- Banking Consulting- Cloud Engineering- Mobile Development with C#