Ο legend Γιώργος Νταβουτιάν συναντά το Red Bull Local Hero και το αποτέλεσμα είναι επικό!

Κλείσιμο

Το Σάββατο 6 Ιουλίου, το Skate Park Αμαρουσίου γέμισε από BMXάδες που ήταν έτοιμοι να αναδείξουν τα skills τους και να διαγωνιστούν με το community στις κατηγορίες Best Trick on Rail, Bunny Hop, Long Jump & Last One Standing.Ο Local Hero Γιώργος Νταβουτιάν ήταν εκεί, εμψυχώνοντας τους 30 διαγωνιζόμενους και προσφέροντας στο κοινό τα πιο επικά rides καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Η ατμόσφαιρα ήταν συνεχώς ανεβασμένη χάρη στα απίστευτα vibes του οικοδεσπότη Γιάννη Μανάρα, ο οποίος δεν σταμάτησε να ενθαρρύνει το community.Το αγωνιστικό δίωρο που καθήλωσε το κοινό, αποτελούνταν από 4 αγωνίσματα: το καλύτερο κόλπο πάνω σε Rail, το ψηλότερο άλμα, το μακρύτερο άλμα, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το 4ο και πιο fun αγώνισμα, ποιος θα μείνει όρθιος και θα ισορροπήσει μέχρι το τέλος. Με την ολοκλήρωση της δράσης, το Super Extreme House μοίρασε πολλά δώρα, δημιουργώντας απίστευτο ενθουσιασμό και το CU χάρισε σε όλους τους νικητές την επικοινωνία τους για 1 ολόκληρο χρόνο. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε μία party ατμόσφαιρα που εξασφάλισε το Red Bull Event Car με uplifting μουσική και άφθονο Red Bull.Tο Vodafone CU, ως experience partner, ήταν εκεί για όλους τους riders με το CU Service Bike, ένα station με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για επισκευές των BMX τους. Φυσικά, δε λείπανε τα CU stickers που βρήκαν τη θέση τους στους σκελετούς των BMX, αλλά και παντού στον χώρο.Το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο δυσκόλεψε τους κριτές, οι οποίοι κλήθηκαν να αποφασίσουν τους νικητές ανά κατηγορία. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Φίλιππος Κοσμίδης για Best Trick on Rail & Bunny Hop και ο Γιώργος Παναγόπουλος για Long Jump, ενώ ο Άγγελος Δεμενεόπουλος ανακοινώθηκε ο MVP της βραδιάς.1ος: Φίλιππος Κοσμίδης2ος: Άγγελος Δεμενεόπουλος