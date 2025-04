Η Howden Hellas ενισχύει την ομάδα της με τον Ιωάννη Πολίτη ως Associate Director, Financial Lines

Ο Ιωάννης Πολίτης έχει διατελέσει Vice President στην MARSH & MCLENNAN, Senior Vice President στην NFP της ΑΟΝ στην Νέα Υόρκη και Director στην EQUITY RISK PARTNERS. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της διαχείρισης κινδύνου, έχοντας εργαστεί σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με έμφαση στην εξυπηρέτηση εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών. Είναι απόφοιτος Οικονομικών του Saint Louis University, ενώ κατέχει και MBA από το Thunderbird School of Global Management.Η βαθιά του γνώση της διεθνούς και ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε συνδυασμό με την εμπειρία του σε πολύπλοκα έργα διαχείρισης κινδύνου, τον καθιστούν σημαντική προσθήκη για την περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης ομάδας Financial Lines της Howden Hellas, η οποία αποτελείται ήδη από 15 εξειδικευμένα στελέχη και διαθέτει πάνω από 150 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών ευθυνών.Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο επαγγελματικό ταξίδι στην Howden, έναν οργανισμό με ισχυρή κουλτούρα, διεθνές αποτύπωμα και ποιοτικές υπηρεσίες. Ανυπομονώ να συμβάλλω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου στην περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία, την καινοτομία και την πελατοκεντρική προσέγγιση».H Ελισάβετ Μπακόλα, Επικεφαλής των Financial Lines δηλώνει: «Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην ομάδα μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή τη νέα προσθήκη. Είμαι βέβαιη πως μας ενώνουν κοινές αξίες και ένα κοινό όραμα. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε δημιουργικά, να ανταλλάξουμε ιδέες και να εξελιχθούμε μαζί μέσα από μια δυναμική διαδρομή».