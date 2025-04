Nova: Η κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας και φέτος στο πασχαλινό κανάλι

, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπητην κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Nova Πάσχα . Όλοι οι συνδρομητές της Nova, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στο ειδικά σχεδιασμένο κανάλι, που θα είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ στη, τηνόπου επιφανή πρόσωπα από το χώρο της εκκλησίας εξηγούν τους συμβολισμούς και τη σημασία της Μ. Εβδομάδας, καθώς καιΤο(ζωντανή μετάδοση από Ιερούς Ναούς) έχει ως εξής:07:45 H Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαϊων – I.N.Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου), 19:00 Η Ακολουθία του Νυμφίου - I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)19:00 Η Ακολουθία του Νυμφίου - I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)19:00 Η Ακολουθία του Νυμφίου και το τροπάριο της Κασσιανής- I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)19:00 Η Ακολουθία του Νιπτήρος - I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)19:00 Η Ακολουθία των Παθών και της Σταύρωσης – Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών08:15 Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών, 19:00 H Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών08:00 Η Θεία Λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών, 23:00 Η Ακολουθία της Αναστάσεως (πριν το Χριστός Ανέστη) και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία (μετά το Χριστός Ανέστη) - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών11:00 Ο Εσπερινός της Αγάπης – Ι.Ν Προφήτη Ηλία ΚηφισιάςΚαθημερινά, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν, μέσα από το κανάλι Nova Πάσχα, επιφανή πρόσωπα από το χώρο της εκκλησίας που εξηγούν τη σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας και τα Πάθη του Θεανθρώπου στην πορεία προς την Ανάσταση και τη Ζωή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.