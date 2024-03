Νέα φωνητική εμπειρία από τη Sonos

Κλείσιμο

Με την κυκλοφορία του Sonos Voice Control, προσφέραμε μια εντελώς νέα φωνητική εμπειρία που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ακρόαση στα ηχεία Sonos, βοηθώντας τους ακροατές να απολαύσουν εύκολα το περιεχόμενο που αγαπούν. Προσφέροντας γρήγορο, ακριβή εξατομικευμένο έλεγχο hands-free η φωνητική υπηρεσία Sonos Voice Control τείνει να γίνει μία αγαπημένη συνήθεια.Με βάση αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία ακρόασης, η Sonos προσθέτει τώρα στον hands-free έλεγχο τη συμβατότητα με Spotify μέσω του Sonos Voice Control για Spotify Free ή Premium συνδρομητές. Με μία μόνο φωνητική εντολή, μπορείτε πλέον να ακούσετε όλα σας τα αγαπημένα Spotify playlists, podcasts, audiobooks και ότι άλλο επιλέξετε από τα Sonos ηχεία σας.Είτε αν είστε απασχολημένοι με τη διοργάνωση ενός πάρτι είτε αν απλά δεν μπορείτε να σηκωθείτε από τον καναπέ, πείτε απλώς, "Hey Sonos" για να παίξει το τραγούδι που δεν μπορεί να σας ξεκολλήσει ή η αγαπημένη σας Dinner Party playlist στο Sonos ηχείο σας.- Το "Hey Sonos, play Spotify" θα ξεκινήσει μια από τις προσωπικές σας Spotify λίστες.- Το "Hey Sonos, play Discover Weekly" θα ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λίστα αναπαραγωγής.Το Sonos Voice Control είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ιδιωτικότητα, αναλύοντας τη φωνή σας τοπικά στο ηχείο, χωρίς να αποστέλλει ήχο στο cloud ή να τον αποθηκεύει. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορους χρόνους απόκρισης και ασφαλή εμπειρία.»Το Sonos Voice Control θα αναπαράγει αυτόματα Spotify αν είναι η πιο συχνή μουσική υπηρεσία στο Sonos σύστημα σας, χωρίς να απαιτούνται αλλαγές σύνδεσης ή ρυθμίσεων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε χειροκίνητα το Spotify ως προεπιλεγμένη υπηρεσία ήχου, ώστε τα αγαπημένα σας να είναι έτοιμα για αναπαραγωγή, ανά πάσα στιγμή.Η διαχείριση της βιβλιοθήκης σας μόλις έγινε πιο εύκολη. Προσθέστε τραγούδια στη βιβλιοθήκη ή σε playlists ή κάντε like/dislike τραγούδια με το Sonos Voice Control. Για παράδειγμα, το "Hey Sonos, I like this song" θα αποθηκεύσει το τραγούδι στην "Liked Songs" playlist του Spotify.Είτε είστε λάτρης της jazz είτε θέλετε να κάνετε μια αναδρομή στα '90s, μπορείτε να ζητήσετε από το Sonos Voice Control να παίξει ακριβώς αυτό που θέλετε. Εάν πείτε, " Hey Sonos, play some jazz ", το Spotify θα παίξει το "Jazz Mix" σας (αν το Spotify δημιούργησε ένα για εσάς) ή την playlist που σας ταιριάζει.Το Spotify μέσω Sonos Voice Control είναι σήμερα διαθέσιμο για συνδρομητές Spotify Free & Premium.