Άνοιξη στην καρδιά μας και στη φύση!

Το νέο τεύχος ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market ήρθε και φέρνει αέρα αισιοδοξίας, καθώς είναι γεμάτο νέες ιδέες για ταξίδια, διακόσμηση, και συνταγές που μυρίζουν άνοιξη! Το τεύχος, βρίσκεται ήδη σε όλα τα καταστήματα My market, αλλά και στο eshop, για του e-πελάτες!Η άνοιξη είναι η πιο αισιόδοξη εποχή του χρόνου, η εποχή που η φύση μεταμορφώνεται μετά το πέρασμα του χειμώνα. Οι μέρες μεγαλώνουν, ο καιρός ζεσταίνει και οι βόλτες μας στη φύση γίνονται όλο και περισσότερες. Οι σελίδες του ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ έχουν πάρει όλα αυτά τα στοιχεία και έχουν συνθέσει ένα περιοδικό γεμάτο χρώματα από τα λουλούδια που ανθίζουν φέρνοντας στο τραπέζι μυρωδιές από συνταγές με φρέσκα φρούτα εποχής και ανοιξιάτικους προορισμούς που θα μας ανανεώσουν. Παράλληλα, νηστίσιμα πιάτα, πρωτότυπες ιδέες για τη γιορτή της μητέρας και μικρά tips για ευεξία βρίσκονται μέσα στην ύλη του περιοδικού βάζοντας της για τα καλά στο κλίμα της εποχής!Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων My market, αλλά και στο e-shop στη συμβολική τιμή των 0,40€, που προσφέρονται για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market, με τίτλο +πράττω (συμπράττω).