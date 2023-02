Opening Partάρα στο ανανεωμένο Πλαίσιο @ The Mall Athens

Κλείσιμο

Μια Opening Partάρα που θα κρατήσει ένα διήμερο γεμάτο εκπλήξεις, μουσική, ωραία διάθεση, διασκεδαστικά events, πλούσια δώρα, DIY εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, αλλά και αγαπημένους guests περιμένει τους επισκέπτες του The Mall Athens, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στο επίπεδο 0 του εμπορικού κέντρου. Πρόκειται για ένα κατάστημα πρότυπο, που έχει ως σκοπό να μυήσει τους επισκέπτες του “στην νέα εμπειρία Πλαίσιο“, διασφαλίζοντας πάντοτε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επισκεπτών του.Το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, συνδυάζει την πολυτέλεια με την απλότητα. Ένας ενιαίος χώρος που διαθέτει τα πάντα: προϊόντα γραφείου, τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεφωνίας, ψηφιακής εικόνας, και τώρα... μεγάλη γκάμα οικιακών συσκευών. Δίνοντας έμφαση στην νέα αυτή κατηγορία του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Πλαίσιο, οι επισκέπτες του καταστήματος στο The Mall Athens θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ροφήματα αλλά και καφέ δια χειρός προσκεκλημένων baristas και coffee advisors των Nespresso & De’Longhi. Επίσης, εξειδικευμένοι chef θα ετοιμάσουν κρύα snacks με προϊόντα Kenwood για να απολαύσουν όλοι όσοι επισκεφτούν το κατάστημα ενώ masters του barbeque θα μοιραστούν όλα τα μυστικά του καλού ψησίματος από την Broil King.Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν ακόμα περισσότερες high tech συσκευές και προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, όπως το επίσημο λανσάρισμα της νέας ναυαρχίδας της Samsung, τη νέα, επική σειρά Samsung Galaxy S23, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και η αντίστοιχη παρουσίαση των super τεχνολογιών που διαθέτει: nightography για απίθανες νυχτερινές λήψεις και gaming. Γιορτάζοντας αυτή την hi-tech άφιξη, οι επισκέπτες του καταστήματος Πλαίσιο στο The Mall Athens θα μπορέσουν να διεκδικήσουν πολλά δώρα Samsung μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τη μέρα εκείνη.Η γιορτή συνεχίζεται με συστήματα ήχου από την SONOS που μας προσκαλούν να μπούμε στον ρυθμό τους, αλλά και με smart φωτισμό που δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα θέτοντας παράλληλα τις τέλειες συνθήκες για να απαθανατίσεις τη στιγμή ενώ οι 3D printers και τα candy pens, που διαθέτει το Πλαίσιο, απογειώνουν την εμπειρία της εκτύπωσης με τη δημιουργία φανταστικών σχεδίων.Με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος αλλά και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν επιπλέον όφελος 20% σε όλα τα προϊόντα επιπλέον των ήδη εκπτωτικών τιμών και πολλές ακόμα προσφορές.Το ανανεωμένο κατάστημα των 2.200 τ.μ. επιβεβαιώνει την υπεροχή της Πλαίσιο στη τεχνολογία με την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών, αλλά και των εξειδικευμένων γνώσεων των #plaisiopeople, συνιστώντας το ως σημείο μοναδικών εμπειριών για τους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να περιηγηθούν, να πειραματιστούν με τις νέες τάσεις και να κάνουν τις αγορές του εύκολα, γρήγορα και διασκεδαστικά.