Το κορυφαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του UCL για στελέχη υγείας “Leading and Managing Change in Healthcare” έρχεται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Θεματική Ενότητα 1: Leadership of Self and Change Agency

Θεματική Ενότητα 2: Understanding your Organization, Culture and Workforce

Θεματική Ενότητα 3: Global Health: Politics and Power

Θεματική Ενότητα 4: The Healthcare Ecosystem as a Driver of Change

Θεματική Ενότητα 5: Exploring the Change Process

Θεματική Ενότητα 6: Design Thinking for Creating Change

Θεματική Ενότητα 7: Measuring Change Outcomes and Impact

Θεματική Ενότητα 8: Change Projects and Plans

Κλείσιμο

Το Global University Hub του Μητροπολιτικού Κολλεγίου , το μεγαλύτερο University Hub της Ελλάδας, ανακοινώνει με περηφάνια τη νέα του συνεργασία με το, την πρώτη σχολή επιχειρήσεων στον κόσμο αφιερωμένη στην υγεία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, θαμας τοκαι ιατροκοινωνικής φροντίδας “Leading and Managing Change in Healthcare” Οι δημογραφικές αλλαγές, οι μεταβολές στον σύγχρονο τρόπο ζωής, η κλιματική αλλαγή, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στο χώρο της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης τα τελευταία χρόνια. Με την πανδημία του COVID-19 να λειτουργεί ακόμα περισσότερο επιβαρυντικά, οι ηγέτες και οι επικεφαλής λήψης αποφάσεων στην υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα ουσιαστικές αλλαγές. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να βοηθήσειστους οργανισμούς τους, όπωςκαι γενικότερα στελέχη που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση στρατηγικών αλλαγών, να μεταμορφώσουν προς το καλύτερο τον οργανισμό και να εξελίξουν την καριέρα τους.«Τα στελέχη υγείας και ιατροκοινωνικής φροντίδας πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στο σύγχρονο σύνθετο περιβάλλον του κλάδου τους.Το Global University Hub του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δεσμεύεται να παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών και επαγγελματικές πιστοποιήσεις, σε συνεργασία με τα πλέον διακεκριμένα διεθνή Πανεπιστήμια.Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε - μέσω της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης - τα στελέχη του κλάδου της υγείας στη σωστή κατεύθυνση, για να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στους οργανισμούς τους προς όφελος του προσωπικού τους και των ασθενών τους».«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη νέα συνεργασία του UCL Global Business School for Health με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και τη διεξαγωγή του προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών “Leading and Managing Change in Healthcare” στην Ελλάδα.Διανύουμε μια περίοδο με υψηλή πίεση στα συστήματα υγείας παγκοσμίως και είναι πραγματικά επείγον τα στελέχη υγείας να επιτύχουν, όχι απλά σημαντικές, αλλά μετασχηματιστικές αλλαγές στους οργανισμούς τους.Σκοπός μας είναι να ενδυναμώσουμε τους αυριανούς ηγέτες του κλάδου της υγείας, ώστε να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο».Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leading and Managing Change in Healthcare” από ακαδημαϊκούς και προσκεκλημένους ομιλητές του UCL, οι οποίες συμπληρώνονται από επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, συζητήσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες και πρακτική εξάσκηση. Συνδυάζοντας τη θεωρητική με τη βιωματική μάθηση, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων αποτελείται από την έρευνα και την προσέγγιση πραγματικών παραδειγμάτων από ειδικούς στην ηγεσία και τη διαχείριση αλλαγών.Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα επικεντρώνονται στις οκτώ παρακάτω θεματικές ενότητες:Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από την Professor Nora Ann Colton, Director του UCL Global Business for Health., στείλτε το e-mail σας στο globalhub@metropolitan.edu.gr , καλέστε στο 213 33 30 300 ή κάντε κλικ εδώ Το Metropolitan College Global University Hub , το μεγαλύτερο University Hub της Ελλάδας, φιλοξενεί εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, προσφέροντας ποικιλία ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προγραμμάτων. Με στρατηγική προτεραιότητα την αύξηση της προστιθέμενης αξία στελεχών και οργανισμών, παρέχει μια σειρά ευέλικτων επιλογών εκπαίδευσης, που διευκολύνουν τόσο τη συμμετοχή των ακαδημαϊκών όσο και την παρακολούθηση από τα στελέχη, μετατρέποντας τα τελευταία σε δημιουργικούς ηγέτες με παγκόσμια προοπτική.