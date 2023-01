Novasports: Υπερθέαμα με «Διαβολοβδομάδα» EuroLeague

Κλείσιμο

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την, οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας θα απολαύσουν συναρπαστικούς αγώνες στην «Διαβολοβδομάδα» που περιμένει τους «αιώνιους» με τις αναμετρήσειςγια την 18η αγωνιστική και Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (12/1, 21:30) & Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβιβ (13/1, 21:00) για την 19η αγωνιστική.στην ανάλυση θα μεταφέρουν τα πάντα με ρεπορτάζ και εκλεκτούς καλεσμένους. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν παράλληλα και τον αγώναγια το Eurocup αλλά και συναρπαστικό θέαμα από τομε τους αγώνεςΣτα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που απολαμβάνουν οι συνδρομητές στο γήπεδο του Novasports, ησυνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλα ντέρμπι. Στοθα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Old Trafford»,και στοθα κοντραριστούν στο «Tottenham Hotspur Stadium»,. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν όλους τους αγώνες, το αφιερωμένο κανάλι Novasports Premier League αλλά και τις εκπομπές που τους πλαισιώνουν. Τομε όλα τα νέα πριν τη σέντρα της αγωνιστικής αλλά και το «» με την ανασκόπηση και τα στιγμιότυπα των αγώνων, τις καλύτερες στιγμές, τα γκολ και την ανάλυση του Σαββατοκύριακου. Στην παρουσίαση των δύο εκπομπών θα είναι οΠαράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, θα απολαύσουν πλούσιο θέαμα με την ισπανική, μεστη Γαλλία, με την ολλανδική, με την βελγικήκαι το ντέρμπικαθώς και τογια την φάση των «16» αλλά και τοΣτα κορτ του τένις οι συνδρομητές θα δουν στο Novasports, τα τουρνουάΜε την πλατφόρμα, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τοπου δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση,, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη20:00 EuroLeague – 18η αγωνιστική: Μονακό-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη21:30 EuroLeague: Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου-Μπασκόνια Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή22:00 Coppa Italia – Φάση των 16: Ίντερ-Πάρμα Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη19:30 Eurocup – 10η αγωνιστική: Προμηθέας Πάτρας-Τρέντο Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου19:30 Croky Cup - Προημιτελικός Κορτράικ-Μαλίν Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου20:00 Ligue 1 – 18η αγωνιστική Κλερμόν - Ρεν Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου20:00 Ligue 1: Ναντ - Λιόν Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη20:00 Ligue 1: Μπρεστ - Λιλ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παρτίζαν Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή21:45 Croky Cup - Προημιτελικός Γκενκ - Αντβέρπ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα22:00 Coppa Italia – Φάση των 16: Μίλαν-Τορίνο Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη22:00 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν - Ανζέ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη22:00 Ligue 1: Τρουά - Μαρσέιγ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:00 Ligue 1: Στρασμπούρ – Λανς Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου03:00 WTA 250 Hobart International Α’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα04:30 WTA 500 Adelaide International 2 - Α’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη04:30 WTA 250 Hobart International - Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα06:30 WTA 500 Adelaide International 2 - Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη09:30 WTA 500 Adelaide International 2 - Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη09:30 WTA 250 Hobart International - Γ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου11:30 WTA 250 Hobart International - Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη12:00 WTA 500 Adelaide International 2 - Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου19:00 Coppa Italia – Φάση των 16: Φιορεντίνα-Σαμπντόρια Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου19:45 EuroLeague – 19η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μονακό Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, τη Δώρα Παντέλη, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή21:45 Croky Cup - Προημιτελικός Ουνιόν Σ. Ζιλουάζ-Γάνδη Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη22:00 Premier League – 7η αγωνιστική (εξ αναβολής): Φούλαμ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη22:00 Coppa Italia – Φάση των 16: Ρόμα-Τζένοα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, τη Δώρα Παντέλη, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη05:30 WTA 500 Adelaide International 2 - Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα05:30 WTA 250 Hobart International - Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου07:30 WTA 250 Hobart International - Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου10:00 WTA 500 Adelaide International 2 - Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη20:45 The Betsson Matchday Preview (Μ) Novasports2 καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη21:00 EuroLeague: Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα, ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Βαλένθια Novasports3 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη21:45 Jupiler Pro League – 20η αγωνιστική: Βέστερλο-Λέουβεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα22:00 Premier League – 20η αγωνιστική: Άστον Βίλα-Λιντς Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη22:00 LaLiga Santander – 17η αγωνιστική: Θέλτα-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη22:00 LaLiga SmartBank – 23η αγωνιστική: Οβιέδο-Αλαβές Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου23:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη04:00 WTA 250 Hobart International – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη07:30 WTA 500 Adelaide International 2 – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη14:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου15:00 La Liga: Βαγιαδολίδ-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη16:30 Matchday Live Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο17:00 Matchday Live Minute by Minute Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο17:00 Premier League: Μπράιτον-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Λέστερ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα17:00 Premier League: Γουλβς-Γουέστ Χαμ Novasports4 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου17:00 Premier League: Έβερτον-Σαουθάμπτον Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη17:15 LaLiga Santander: Χιρόνα-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα18:00 Ligue 1 – 19η αγωνιστική Λανς - Οσέρ Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο19:30 Premier League: Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη19:30 LaLiga Santander: Οσασούνα-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου20:00 Super League - 18η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα20:00 Ligue 1: Μαρσέιγ - Λοριάν Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη21:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: N.Carolina-Louisville Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη22:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα22:00 LaLiga Santander: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:00 Ligue 1: Λιόν – Στρασμπούρ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου22:00 Eredivisie – 16η αγωνιστική: Άγιαξ-Τβέντε Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα23:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: LSU-Alabama Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη14:00 Ligue 1: Λιλ – Τρουά Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα14:30 Jupiler Pro League: Κλαμπ Μπριζ-Άντερλεχτ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου15:00 LaLiga Santander: Χετάφε-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη15:30 Eredivisie: Φορτούνα Σιτάρντ-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου16:00 Premier League: Νιούκαστλ-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη16:00 Premier League: Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη17:00 Super League: Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα17:15 LaLiga Santander: Αλμερία-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου17:15 Serie B – 20η αγωνιστική Τερνάνα-Άσκολι Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου17:45 Eredivisie – 16η αγωνιστική: Χρόνινγκεν-Φέγενορντ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα18:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη18:05 Ligue 1: Μονακό – Αζαξιό Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου18:30 Premier League: Τότεναμ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου19:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα19:30 Jupiler Pro League: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Αντβέρπ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη20:30 Super League: ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Αργυρόγλου20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη21:45 Ligue 1: Ρεν – Παρί Σεν Ζερμέν Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου22:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Memphis-Temple Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα22:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα20:00 Monday Football Club Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο22:00 LaLiga Santander: Κάδιθ-Έλτσε Novasports Prime22:00 LaLiga SmartBank: Αλμπαθέτε-Λεγανές Novasports1